Timón de Oro del Carnaval de San Fernando para 'el Selu'

José Luis García Cossío, El Selu, será reconocido con el Timón de Oro del Carnaval de San Fernando, distinción que concede cada año la asociación Amigos del Timón y que vendrá a reconocer su trayectoria como "referente de la gracia y el ingenio desde hace más de 30 años".

La entidad, cuya junta directiva tomo la decisión de conceder este galardón el pasado día 15 de enero, reconoce que "la figura del Selu es una de las más relevantes, influyentes y representativas de la historia del Carnaval de Cádiz, siendo referente indiscutible para generaciones de aficionados, autores y carnavaleros".

"Su reciente retirada del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas ha dejado al carnaval huérfano de una de sus grandes figuras, un auténtico icono del Carnaval de La Isla -que pregonó en 2015- cuya trayectoria, talento y aportación artística han marcado un antes y un después en esta fiesta", explican desde Amigos del Timón.

La Asociación Amigos del Timón lleva ya más de 20 años distinguiendo a personalidades destacadas de la ciudad, como es el caso de periodistas como Paz Santana, Manolo Casal, Modesto Barragán y José Oneto; artistas como Fran Ocaña, Jesús Castilla, María Delgado, Alex O’Dhogerty o Raún Cabrera; y carnavaleros como Requeté, Juan Rivero, además de figuras como Monchi. El año pasado le fue concedido al cuartetero Ángel Gago.

Con este reconocimiento, la asociación cultural carnavalesca Amigos de El Timón quiere rendir homenaje "a una carrera ejemplar y a una obra que ya forma parte del patrimonio cultural y sentimental del Carnaval de Cádiz".