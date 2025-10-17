José Luis García Cossío, 'el Selu', se retira definitivamente del Concurso del Falla: "Ha sido una decisión pensada por el grupo"

Tras 46 años en el candelero y más de tres treinta años como autor de chirigotas, José Luis García Cossío, 'el Selu', se retira definitivamente del concurso de coplas en el Gran Teatro Falla. Así lo ha anunciado este viernes en las redes sociales del grupo, en el que el autor de algunas de las más grandes chirigotas de las últimas décadas ha explicado que "llegó el momento de la retirada", pues durante "estas cinco décadas me han ido aumentando los nervios por la presión y es lo que me lleva a tomar esta triste decisión". Ha sido una decisión, asegura, "pensada y digerida por el grupo, como todas".

No obstante, aunque se retira del certamen de coplas, asegura que seguirán haciendo chirigotas y que llevarán el nombre de Cádiz por toda España "y otros planetas sin encalar". Termina confesando "lo triste" de este momento, "cuando pienso en ese niño de 17 años que se vistió de Mimo en el año 80, para muy ilusionado pisar por primera vez esas tablas".

Con más de tres décadas como autor, y algunos años más como componente de las comparsas de Enrique Villegas o Pedro Romero, el Selu ha sido uno de los pilares básicos de la modalidad y uno de los mayores exportadores del Carnaval gaditano por toda España desde la fuerte irrupción de ‘El que la lleva la entiende’, conocida como ‘Los borrachos’, en 1992. De ahí, ha conseguido el primer premio en cinco ocasiones con ‘Con el sudor del de enfrente (pero decidnos los ricos)’ (1993), ‘Los lacios’ (1995), ‘Lo que diga mi mujer’ (2004) y ‘Si me pongo pesao, me lo dices’ (2016)