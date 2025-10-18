Las mejores chirigotas del Selu en el Carnaval de Cádiz

José Luis García Cossío 'el Selu', uno de los autores con más ingenio del Carnaval de Cádiz, anunció el viernes por la noche a través de sus redes sociales que se retira definitivamente del Concurso del Falla. El creador de algunas de las chirigotas más aclamadas de la fiesta gaditana, y también algunas de las más reconocidas por los aficionados en otras provincias de Andalucía y España, ponía punto y final a su trayectoria en el certamen de coplas por la presión en aumento que sentía tras casi 50 años en el candelero. No obstante, aunque se retira del certamen de coplas, asegura que seguirán haciendo chirigotas y que llevarán el nombre de Cádiz por toda España "y otros planetas sin encalar".

'El Selu' ha llevado a las tablas del Falla tipos y chirigotas que se han convertido en auténtico referente de la modalidad. Aún se recuerdan incluso temas de 'El que la lleva la entiende' (Los borrachos, 1992), con ese tanguillo de los duros antiguos cantado al revés; la poca sangre por las venas que le corrían a 'Los lacios' (1995); la predisposición a hacer 'Lo que diga mi mujer' (2004); o la carga inmisericorde que recibió el pobre Juan en 'Si me pongo pesao me lo dices' (2016).

Hacemos un repaso por algunas de las mejoras chirigotas que el Selu ha regalado al Carnaval de Cádiz en estos años.

El que la lleva la entiende (1992)

Con el sudor del de enfrente (1993)

Los titis de Cai (1994)

Los Lacios (1995)

Las Marujas (1996)

Lo que diga mi mujer (2004)

Los enteraos (2009)

Escuchando el transistor se presentaron los chirigoteros del Selu, como siempre muy metidos en el tipo, del que lo sabe tó.

Viva la Pepi (2012)

"¿Qué, no tenéis ná que hacer?". La capacidad interpretativa del grupo quedó clara desde el minuto uno. Y cuidao con la Pepi, como le pises, da la guantá. Con dos meneos de fregona culminó la presentación este año.

Si me pongo pesao me lo dices (2016)

"¡Qué te quiero Juan!". Reyes de la interpretación, la chirigota del Selu volvió a acertar con su tipo para desarrollar todo su ingenio. Un tío muy pesao que se agarraba al hombro de Juan, un muñeco con vida propia.