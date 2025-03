Mucho ingenio y humor con el Concurso de Romanceros del Carnaval de San Fernando

San Fernando/El Carnaval de San Fernando ha cambiado de tercio este martes para mostrar una de sus facetas más ingeniosas, divertidas y, en cierto modo también, más auténticas.

La fiesta ha dejado la calle y se ha trasladado al refugio del centro de congresos, instalaciones municipales que han acogido la celebración de la primera de las tres sesiones de un Concurso de Romanceros que va ya por su 20ª edición. Y allí ha disfrutado de las hilarantes puestas en escena que han llegado de la mano de los primeros participantes.

Cartelón y vara en mano, los concursantes han hecho reír a carcajadas a los asistentes con sus peculiares historias rimadas con octosílabos. Otro Carnaval, distinto al de las agrupaciones de primera que en estos días han pasado por la plaza del Rey, pero que también ha atraído a una considerable cantidad de público hasta el auditorio Lázara Dou.

Precisamente, el Concurso de Romanceros ha ido adquiriendo una creciente popularidad en la programación del Carnaval isleño hasta el punto de tener que acaparar cada año más días de la fiesta para dar cabida al elevado número de personas que se presenta. De celebrarse en una sola tarde, ahora lo hace durante tres y asume todo el protagonismo en ese interludio que hay entre los dos fines de semana, en los que la calle -la plaza del Rey- toma el relevo.

En este 2025 se han contabilizado hasta 30 participantes diferentes, que se reparten en tres sesiones. A la primera, celebrada este martes, se suman así otras dos en las tardes del miércoles y del jueves (a partir de las 19.00 horas).

Carnaval en San Fernando: gran ambiente en el Concurso de Romanceros / Germán Mesa

Los participantes

Ess martes han actuado en el centro de congresos los romanceros 'Érase una vez el gaditano. Cap. I. La Prehistoria', 'Erpapi erprimer pimpi gaditano', 'Las Tres Etapas', 'Desde Oxford ha llegado el economista licenciado', 'Este año voy a salir, 'Sedas el Persa. Un romancero con mucha tela', 'Este muerto está muy vivo', 'Necesito a vox', 'En la carpa yo te espero' y 'Ni la Marvel supera a este personaje, Vagomán, un villano muy malage'.

Este miércoles será el turno de 'Vota balbox', 'Los patos del parque', 'Los pekadi capitale', 'Te puede pasar a ti', 'Quillo, todo el día dando la nota', 'Lo que el levante nos dejó', 'Se le está viendo el plumero a este buitre carroñero', 'Larga vida a la Reina', 'Johnny Gamba, el espía' y 'Las auténticas aventuras de Didpul'.

Y el jueves actuarán los romanceros 'El rentista se la da de artista', 'Mi niño no ha hecho', 'La Isla de las Tentaciones', 'El Gordo y el Flaco siguen formando el Taco', 'Hilma Af Klimt de la calle Pasquín', 'La última profecía de Nostradamoi (versión extendida)', 'Migué el negacionista', 'Pepe el espía', 'A baba bia va a caer a baba bia va a caer to va apringá' y, por último, 'Y to por un bujero'.

Carnaval en San Fernando: gran ambiente en el Concurso de Romanceros / Germán Mesa

Los premios

El Concurso de Romanceros establece un primer premio dotado con 600 euros, un segundo premio de 450 euros, un tercer premio de 300 euros, además de un premio al cartelón, que recibirá 150 euros.

El jurado valorará la actuación de cada romancero y puntuará de acuerdo al siguiente criterio: de 0 a 10 puntos el texto, de 0 a 10 puntos la interpretación, de 0 a 5 puntos el tipo y de 0 a 5 puntos el cartel. Los premios se darán a conocer el jueves al finalizar el concurso.