Jesús Bienvenido protagonizará la Gala Inaugural del Carnaval de San Fernando 2026

San Fernando dedicará a Jesús Bienvenido la Gala Inaugural del Carnaval 2026, acto que en los últimos años ha venido a sustituir al pregón de la fiesta. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento isleño en la tarde de este miércoles tras la celebración de la Mesa del Carnaval, en la que se ha dado cuenta de la propuesta.

Bienvenido, ha recordado, está considerado como uno de los grandes autores de la historia del Carnaval, "cuya obra y compromiso social han trascendido fronteras, convirtiéndose en referente a nivel nacional".

Por tanto, Jesús Bienvenido Saucedo será la persona a la que va dedicada la Gran Gala del Carnaval de San Fernando 2026, un evento que marca el comienzo oficial de las celebraciones carnavalescas en la ciudad y que tendrá lugar el próximo 14 de febrero en la plaza del Rey, transmutada en esos días en la Plaza del Carnaval.

Jesús Bienvenido, durante su participación en la entrega del premio Cortes de la Real Isla de León a Serrat el pasado 24 de Septiembre / Jesús Marín

Jesús Bienvenido, considerado uno de los grandes referentes del Carnaval de Cádiz contemporáneo, es autor de algunas de las comparsas más recordadas de los últimos años como 'Los Mendas Lerendas', 'Los Santos', 'Los Currelantes', 'Los Irracionales' o 'Las Ratas'. Su nombre está asociado a la poesía, la crítica social y la innovación dentro del mundo del Carnaval, además de una amplia trayectoria como músico y creador escénico.

San Fernando reconoce así su labor como uno de los grandes autores actuales y de la historia del Carnaval, con obras trascendentes. "Bienvenido ha sido reconocido no solo por su calidad artística, sino también por el compromiso social presente en sus letras, que reflejan sensibilidad y conciencia hacia la sociedad. Al autor le avala su extensa trayectoria, incluyendo su participación en obras teatrales como El Rámper -con la memoria histórica como telón de fondo-, El Balsero o su espectáculo 4 Suites de Momo", explica el Ayuntamiento en una nota.

"Es reconocer la creatividad, la trayectoria y el compromiso social"

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha destacado la importancia del Carnaval de San Fernando como referente cultural y social, dejando claro que "no solo es tradición y música, también es un motor económico y social que crece año tras año gracias al esfuerzo de las peñas, asociaciones y del propio Ayuntamiento". Sobre este reconocimiento a Bienvenido, la alcaldesa entiende que se trata de "reconocer la creatividad, la trayectoria y el compromiso social".

Cavada ha aludido también a la evolución que el Carnaval ha registrado en San Fernando en los últimos años: "Ha sido una apuesta clara del Ayuntamiento por el desarrollo y la consolidación de los grandes eventos de la ciudad, entendidos no solo como espacios de ocio, sino también como motores de dinamización económica, turística y social", ha dicho.

En este sentido, la regidora ha destacado además que "en este camino hemos contado siempre con la implicación y la colaboración de las peñas y entidades carnavalescas, que han contribuido de manera decisiva a que el Carnaval de San Fernando siga creciendo, ganando en calidad".

La regidora ha concluido que todo ello "forma parte de una estrategia municipal más amplia de potenciación de los eventos culturales y festivos, que buscan no solo reforzar nuestra identidad como ciudad, sino también crear oportunidades, atraer visitantes y fomentar la participación ciudadana".