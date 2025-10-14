Jesús Bienvenido confirma que estará en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026

En el último día de plazo de la inscripción para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026 (COAC) el denso y farragoso método de inscripción aún no permite que se conozcan los nombres de todas las agrupaciones que estarán en el Falla. Y en la última actualización ofrecida por el Ayuntamiento de Cádiz poco antes de las tres de la tarde de este martes faltaba una de las más esperadas, aunque tiene plazo hasta las 00.00 horas para darse de alta de manera telemática: la comparsa de Jesús Bienvenido.

Y los aficionados están de enhorabuena. Esta misma tarde y a través de sus respectivas redes sociales, tanto el autor como el grupo han difundido un video en el que alguien escribe en una servilleta de papel el nombre de la agrupación: 'DSAS3'.

Era una de las grandes incógnitas ante el cierre del plazo de registros y la decisión tomada por el autor alimentará las ganas de Carnaval, pues su permanencia en el Concurso y la vuelta de Martínez Ares con 'Los humanos' darán más aliciente a la competición con dos pesos pesados en la pugna. Sin desmerecer al resto de competidores, claro está.

Bienvenido dará así continuidad a una de sus grandes obras carnavalescas: 'Las ratas'. Fue primer premio indiscutible en el COAC 2025 y ganador de todos los concursos en la calle. La comparsa sigue cantando por toda España y aún le quedan varias actuaciones para cerrar un año inolvidable.