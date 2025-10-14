El COAC cuenta con 118 agrupaciones a falta del cierre de la inscripción este martes

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 contará, al menos, con la participación de 118 grupos. Este es el dato ofrecido por el Ayuntamiento gaditano a las 14.43 horas, momento en el que ha enviado la última actualización con las inscripciones hasta el mediodía de este martes. De todas formas, el plazo para el registro electrónico de las formaciones estará abierto hasta las 23.59 horas, por lo que no será hasta mañana miércoles cuando se conozca el número definitivo.

En estos momentos, este dato corrobora dos cosas. La primera de ellas es que el número de participantes será sensiblemente inferior al registrado en 2025. La segunda de ellas es que las agrupaciones están sufriendo enormes problemas para poder registrar sus inscripciones debido a los nuevos requisitos impuestos por el Ayuntamiento de Cádiz, lo que ha dejado a muchos grupos en fuera de juego y con escaso tiempo para poder realizar los trámites oportunos, sobre todo para los que son de nueva creación. Aun así, hay que esperar al tirón de la tarde para tener una radiografía exacta de cómo va a ser el próximo COAC.

De todas formas, si se cogen los números de 2025, el descenso es más que palpable. Así, al Falla llegaron 179 agrupaciones (de las que 133 fueron de adultos, 29 de infantiles y 17 de juveniles), 61 más que en estos momentos para 2026. Si se hace la comparación con la información que había el día del cierre de la inscripción de la pasada edición a esta misma hora, en ese instante se contaba con 165 grupos (122 adultos, 29 infantiles y 14 juveniles), 47 más que en 2026.

Con todo, ahora mismo el COAC 2026 cuenta con 86 agrupaciones adultas, 22 infantiles y 10 juveniles. Es decir, en términos generales, hay 47 grupos adultos menos, siete infantiles menos y siete juveniles menos. Si la comparativa se hace con la misma hora de 2025, hay 36 menos en adultos, siete menos en infantiles y cuatro menos en juveniles.

Por categorías, actualmente hay 36 comparsas adultas. Así, desde la última actualización del pasado jueves, se han inscrito ocho nuevos grupos: 'El manicomio' (de Jonathan Pérez Ginel), 'El vecindario' (Sevilla), 'Las jorobadas' (antigua 'Las perras', de Alcalá de Guadaíra), 'OBDC. Me quedo contigo!' (de Germán García Rendón), 'Con la primera risa' (de Cádiz), 'El patriota' (de Alcalá de Guadaíra, Sevilla), 'Las muñecas' (de Rober Gómez y Pepe Juan Pastrana) y 'Los del escondite' (de Cádiz).

Por su parte, desde el pasado jueves se han apuntado 12 chirigotas adultas, ascendiendo el total a 32. Estas son: 'Los antiguos' (de Carlos Pérez e Iván Romero), 'To pa mí' (antigua 'Los enganchaos', de Sevilla), 'La Viña de mis ojos' (de Eder Rey), 'Los Camerún de la Isla' (de Moisés Serrano, Pedro Tamayo y Borja Romero), 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)' (de Alejandro Pérez el Peluca, primer premio con 'Los calaíta'), 'Los de la tribu de al lado' (de José Miguel Choza), 'Seguimos cayendo mal' (de Luis Rossi y Diego Letrán), 'Los que van a coger papas' (del Yuyu), '¡¡Qué más quiere que te diga!!' (de Cádiz), 'Tu cara me suena' (de La Línea) y 'Las bodas de plata' (de Cádiz).

Dos coros más han cerrado su inscripción, contando el Concurso del Falla actualmente con 15. Estos son: 'La carnicería' (de Miguel Ángel García Argüez el Chapa) y 'El reino de los cielos' (de San Fernando). No hay cambios en cuartetos, por lo que solo hay tres inscritos hasta la fecha.

En juveniles, se ha estrenado en esta inscripción la modalidad de cuartetos con 'Las verdades del vaquero' y 'Los calaítos, una mojada de toda la vida'. En infantiles, se han registrado las comparsas 'En mi esquinita te espero' y 'El grito del futuro', las chirigotas 'Venimos de nuevo', 'Los taratachanga' y 'Mi modelo... de chirigota', y los cuartetos 'Este año caemos de pie' y 'Te lo cuento del revés'.