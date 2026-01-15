COAC 2026| Miguel Llul ('Una chirigota en teoría'): "Lo importante era no ofender, ya después, concursar"

El "riesgo" siempre estuvo presente, pero Miguel Ángel Llul, artífice de los Stephen Hawking chirigoteros que han puesto al Falla bocabajo la cuarta sesión preliminar del COAC 2026, confió en las reglas que rigen el espacio-tiempo del universo carnavalero para apostar por 'Una chirigota en teoría' y no caer en ningún agujero negro. "Para nosotros, lo importante era no ofender, caer bien, después ya, concursar", asevera.

Y, de hecho, a juicio de la reacción del público que siguió la actuación en el coliseo gaditano, el desafío de encarnar al fallecido astrofísico británico afectado por la ELA ha estado más que superado pues los vítores de "¡esto sí que es, una chirigota!" los han jalonado en buena parte de su actuación.

El "riesgo" dice Llul, que era doble, que era triple. Riesgo en el tipo; riesgo al enfrentar en solitario este año la autoría sin David Verde Bata, su cómplice en las últimas aventuras chirigoteras; y el riesgo de un segundo cuplé, de actualidad máxima, sobre las acusaciones que apuntan a Julio Iglesias como agresor sexual. De todo ello habla el chirigotero.

"Era una idea muy arriesgada, y aunque sabíamos que el grupo la defiende bien y que teníamos pasodobles bonitos, teníamos el miedo de no entrar y el año pasado gustábamos y la gente estaba con nosotros, así que íbamos a estropear la cosa un poco si el personaje caía mal", confiesa el autor que mostró antes el repertorio a la asociación ELA Andalucía para, "por supuesto", pasar el filtro de las personas que padecen la enfermedad y sus familiares. "También se trataba de darle visibilidad y, bueno, la chirigota les gustó mucho".

De hecho, el compromiso de 'Una chirigota en teoría' también se materializará después del Carnaval con la donación de las sillas que sustentan su tipo. "Nosotros no somos una chirigota con mucho fondo económico, pero si otros años se ha invertido en otras cosas, esta vez lo hemos hecho en las sillas, porque el resto del tipo era baratito, y hemos decidido que después las vamos a donar", anuncia.

Otro desafío era enfrentar la autoría en solitario aunque Llul asegura haberse sentido "muy arropado" por su grupo. "La madre de Bata falleció hace un par de años y, desde entonces, yo he estado tirando lo que he podido pero es verdad que andábamos un poquito desmotivados y es que David necesitaba un descanso. Se lo ha tomado este año y yo di el paso al frente pero no lo podría haber hecho sin Alberto, el bombo, que me ha aportado muchísimo, Paco, mi hermano... La verdad que ha ido poniendo todo el mundo cositas y ha funcionado", agradece.

Todos a una por una idea tan complicada y efectiva que no sólo se defiende con el impacto visual, también con las letras. Letras riesgosas también como ese segundo cuplé que lleva al Falla una de las cosas que más agradece, la máxima actualidad. "Había un poquito de tensión porque el cuplé que teníamos preparado lo hemos cambiado esta misma mañana. El tema del cuplé, digamos, original nos los han pisado tres o cuatro veces y Paco me dijo que podía cambiarlo y a mí el recorrido que tomaba, con ese final sobre el tema Julio Iglesias, me gustaba mucho, así que nos la hemos jugado. A lo mejor no ha entrado como yo quería, pero bueno, esperemos que nos valoren que era algo novedoso. Pero, bueno, después ha entrado el popurrí así que bien", valora Llul que insiste en que "lo importante era no caer mal y no ofender, y ya está". "A alguien la habrá ofendido, como en todos lados, pero las vibraciones que hemos sentido han sido buenas y nosotros estamos muy contentos", culmina.