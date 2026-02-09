La plaza del Rey comienza a vestirse para el Carnaval de San Fernando 2026

Este lunes, entre paraguas y lluvia, se han hecho visibles los primeros trabajos de montaje para transformar, un año más, la plaza del Rey en la Plaza del Carnaval. Ya se levantan las estructuras de las diez casetas que acogerán a las peñas y agrupaciones carnavalescas que participarán en la próxima edición de la fiesta: Amigos El Timón, Bar Perete, Asociación Carnavalesca El Plumero, Peña Los Pollitos, Sabor a Cañaílla, Cuarto de Ensayo, Los Catavinos, Coro de La Isla, Sal de Coplas y la Federación Isleña de Peñas y Entidades (FIPE). De esta manera, la semana ha comenzado con varios operarios y una grúa trabajando en este espacio bajo la atenta mirada de varios representantes de estos colectivos, que se guarecían de los chubascos bajo el techo de algunas de estas casetas tipo jaima.

Aprovechando la poca tregua que da el cielo, avanzan estas tareas con el objetivo de llegar a tiempo para la gala que el próximo sábado 14 de febrero inaugurará el Carnaval 2026 de San Fernando y que abrirá el camino a una fiesta que se prolongará hasta el 22 de febrero. Por delante queda ahora la tematización de este céntrico espacio, en el que se instalarán de tres figuras escultóricas de gran formato y un sistema de alumbrado especial. No hay que olvidar que el Ayuntamiento de San Fernando dedicará esta edición al mundo del cine, lo que se verá traducido en una espectacular decoración y escenografía.

Precisamente, este martes tendrá lugar la presentación oficial tanto de la de actividades como del cartel del Carnaval 2026 de San Fernando. En un principio, los planes del equipo de gobierno pasaban por presentarlos la pasada semana, pero se decidió aplazarlo debido a las circunstancias climatológicas y en solidaridad con aquellos municipios gaditanos cuyas poblaciones asumieron la peor parte de la borrasca Leonardo.

Lo que sí se sabe ya es que la gala de apertura, que estará conducida por la periodista isleña Paz Santana, será un homenaje al autor gaditano Jesús Bienvenido en el que estará presente su última comparsa: 'DSAS3'.

Referente provincial

Lo cierto es que la apuesta decidida del equipo de gobierno local por el Carnaval ha hecho de San Fernando una localidad de referencia en cuanto a este festejo se refiere.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha asegurado en un comunicado que “la celebración del Carnaval se ha convertido en uno de los grandes motores culturales y económicos de la ciudad, y por eso seguimos apostando por una propuesta que combine tradición e innovación, cuidando cada detalle y ofreciendo un entorno atractivo, seguro y pensado para todos los públicos”. En este sentido, ha destacado que “la temática cinematográfica permitirá ofrecer una imagen potente y reconocible, capaz de sorprender tanto a vecinos y vecinas como a quienes nos visitan”.

La alcaldesa ha finalizado recalcando que “con esta ambiciosa propuesta, San Fernando consolida un modelo de Carnaval de calidad, que dinamiza la economía local, respeta la tradición y sigue posicionando a la ciudad como un referente festivo y cultural en la provincia”.