Una gala de cine: temática escogida para decorar el Ayuntamiento y la plaza del Rey en el Carnaval de San Fernando

La plaza del Rey y la fachada del Ayuntamiento de San Fernando se disfrazarán como si de una gala de cine se tratara para la próxima celebración de las fiestas del Carnaval en la localidad, del 14 al 22 de febrero.

El Consistorio isleño ha licitado el contrato para la decoración de ambos espacios, que incluye también la instalación de las carpas de las peñas, siguiendo el formato de los últimos años. Esto es, la llamada Plaza del Carnaval. La decoración, eso sí, girará en esta ocasión sobre el cine y, además de los elementos habituales como el paraguas de luces o los rótulos y vinilos, incluye el montaje de una portada con un conjunto escultórico de inspiración cinematográfica que dará acceso principal a la Plaza del Rey, que servirá "como elemento icónico y de bienvenida a la Plaza del Carnaval".

Dicho conjunto contará así con tres figuras -una de seis metros y las otras dos de cuatro metros- cuya temática hará referencia a los Premios Oscar, si bien estarán personalizadas para representar de forma simbólica a personas ilustres del Carnaval de San Fernando con un acabado metálico dorado uniforme que recuerda a la icónica estatuilla de cine.

El presupuesto de licitación del contrato asciende a 105.312,35 euros.

Pero no es el único alusivo al Carnaval cuya tramitación ha iniciado ya el Ayuntamiento para que todo esté a punto para febrero. Este viernes licitó también un segundo contrato para la iluminación extraordinaria de la plaza del Rey durante los años 2026 y 2027 cuyo importe asciende a 37.994 euros.

Y también se gestiona un tercer contrato relativo a la produccion técnica, que incluye sonido e iluminación, así como el montaje de escenario. El presupuesto de este último asciende a 53.051,24 euros.

Los tres contratos alusivos a las fiestas del Carnaval en San Fernando que están ya en licitacion rozan así los 200.000 euros.