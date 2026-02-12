Los premios Pierrots del Carnaval de San Fernando, para el coro de La Isla y Manuel Asencio 'El Chato'

El Carnaval de San Fernando ya conoce a las personas con las distinciones con los que la ciudad reconoce la trayectoria, el compromiso y la aportación de personas y colectivos en la historia de la fiesta. Unos reconocimientos que se darán el próximo sábado 14 de febrero, en un gala que marcará el inicio oficial de la programación carnavalesca.

En esta ocasión, la Asamblea Honoraria de Pierrots ha decidido otorgar el Pierrot de Oro a Manuel Asencio Fernández, conocido como ‘El Chato’, un veterano de las chirigotas San Fernando. Natural de la ciudad, comenzó su andadura en 1974 con la chirigota 'Los Curros', iniciando una trayectoria que lo ha consolidado como una figura imprescindible del Carnaval.

Entre sus hitos destaca el Primer Premio Provincial logrado en 1981 con la mítica 'Los Celtas Cortos'. También obtuvo un segundo premio en el concurso unificado con la chirigota de Juan Rivero 'Los Santos Inocentes' y ha formado parte de comparsas como 'Genio y Figura', 'Vendedores de alegría' o 'Sal y pólvora'.

En los últimos años ha continuado vinculado a las tablas con agrupaciones del Lejía como 'Los Malfo-llados' y, en esta edición, con 'El Marqués de la Paguita', demostrando una constancia y una pasión que lo convierten en historia viva del Carnaval isleño.

Manuel Asencio 'El Chato', Pierrot de Oro

Por otro lado, el Pierrot de Plata recaerá en el Coro de la Isla por su trayectoria y por ser un referente como agrupación isleña. Aunque sus orígenes se remontan a años anteriores, la etapa actual del grupo se consolida desde 2017 con 'El puzzle', inicio de una participación continuada con propuestas como 'La esquinita' (2018), 'La soñadora' (2020), 'La burbuja' (2023), 'Los vitamina' (2024) y 'La suerte de Cádiz' (2025).

En este año el coro ha alcanzado un meritorio sexto puesto con 'El reino de los cielos', logrando el estar en las semifinales del COAC, un reconocimiento que evidencia su crecimiento y consolidación artística. Más allá del concurso, el Coro de la Isla mantiene una activa presencia en la vida cultural de San Fernando, destacando su tradicional actuación en la Venta Vargas durante el paso de las Tres Caídas.

Coro, El reino de los cielos - Semifinales

Reconocimientos personales

El reconocimiento a Mejor Corista será para José Olvera Girón, isleño que inició su trayectoria en 1991 con el coro ‘Aquellos duendes misteriosos’ y que posteriormente formó parte del coro gaditano 'Oh Cádiz', con el que obtuvo un segundo premio. Desde 1998 está vinculado a las agrupaciones de Julio Pardo, logrando cuatro primeros premios con títulos como 'Cumpleaños feliz', 'La Trattoria' o 'Los Martínez'. En la presente edición participa en el Concurso de Agrupaciones con el coro 'El Sindicato', manteniendo una trayectoria marcada por la calidad y la regularidad.

Jose Olvera Girón

Como Mejor Comparsista será distinguido Fernandi Núñez, residente en San Fernando y veterano integrante de las grandes comparsas de Antonio Martínez Ares y Juan Carlos Aragón. Reconocido por su característica octavilla, ha formado parte de agrupaciones emblemáticas como 'Zombies', 'Calabazas', 'Los Miserables', 'El Brujo', 'Los Piratas', 'Los Templarios', 'Los Condenaos', 'Ángeles Caídos' y 'Los Americanos'. En los últimos años ha desarrollado además una destacada labor como autor de agrupaciones canteranas, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones carnavalescas.

Fernandi Núñez

El premio a Mejor Chirigotero recaerá en Joselu Marassi Fernández, cantante y compositor isleño cuya trayectoria está estrechamente ligada tanto a la música como al Carnaval. Hijo de músicos, ha formado parte de agrupaciones callejeras y comparsas de San Fernando como 'Los que te come el coco' o 'La oportunidad'. En 2020 dio el salto a la chirigota del Canijo con 'Chernobyl', el musical y cinco años después interpretó a Aladín en 'Los muchachos del congelao'.

Este año participa en la chirigota de Ale Peluca 'Los Amish del Mono', donde encarna al pequeño Timmy. Además, ha compartido escenario con artistas como David DeMaría, Gonzalo Hermida, Manu Tenorio o Julia Medina, consolidando una carrera versátil y comprometida con la cultura musical.

Joselu Marassi

Gala con Jesús Bienvenido

La programación dará comienzo el sábado 14 de febrero con actividades desde primera hora de la mañana organizadas por las entidades para dinamizar la plaza. Por la tarde tendrá lugar la gala inaugural, dedicada a Jesús Bienvenido y que arrancará con la proclamación de las colombinas, conducida por Paz Santana, en un formato dinámico que servirá para dar la bienvenida oficial al Carnaval.

Durante los dos fines de semana, en el escenario pasarán las principales agrupaciones del Concurso Oficial de 2026, así como las agrupaciones de San Fernando, garantizando una programación de primer nivel. Así, pasarán por el escenario agrupaciones, como ya ocurriera el pasado año, grupos como los del Yuyu, Ale Peluca, Gago, Martínez Ares, Luis Rivero, Bizcocho, Manolín Santander, el Chapa y Raúl Cabrera y muchas más. También las agrupaciones locales, tanto adultos, como de la cantera entre el Concurso de Pasodobles del Timón y la FIPE.

El fin de semana central concentrará los principales eventos, reforzando un modelo de carnaval participativo, abierto y volcado en la convivencia, en el que la copla vuelve a ocupar el lugar central como seña de identidad de una de las fiestas más queridas por la ciudadanía isleña.