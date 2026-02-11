Carnaval de San Fernando 2026: programación completa con fechas, horarios y todas las actividades

Carnaval en la plaza del Rey de San Fernando

El Carnaval de San Fernando volverá a tener su epicentro en la plaza del Rey, por cuyo escenario pasarán los primeros espadas de la fiesta. La apuesta por mantener el nivel 'de primera', con las actuaciones de los grandes nombres del Carnaval y de las agrupaciones que más juego han dado en el Falla, volverá a ser una de las facetas más atractivas de gran fiesta de febrero en la localidad. Pero a eso se sumarán las agrupaciones locales y esos reconocimiento y degustaciones de las peñas que son parte indispensable del ADN del Carnaval isleño. Te dejamos la programación todo detalle:

Sábado 14

A partir de las 14.00 horas, entrega de premios de las peñas

El Plumero. Plumero de Honor 2026 a Manuel Bedeli

Perete. Careta de Oro a José Oneto

Con Sabor a Cañaílla. Cañaílla de Oro a Francisco Javier Fernández Sirviente

Los Pollitos. Llave del Carnaval a Javier Navarro Ojeda

Sal de Coplas. Salcoplero 2026 a Manuel Nieto Añino

Bodegón Andalucía. Premio Melkart de Oro 2026 a Javier Bonet

A las 15.00 horas, actuaciones:

Coro de San Fernando: 'El Reino de los cielos'

Chirigota del Eder, 'La Viña de mis Ojos'

A las 19.00 horas, Gran Gala del Carnaval. Presentada por Paz Santana. Se rendirá homenaje a Jesús Bienvenido. El acto culminará con la actuación de la comparsa 'DSAS3'.

Habrá también degustacions a partir de las 13.30 horas:

Patatas al plumero en El Plumero

Alitas de pollo en Los Pollitos

Alitas de pollo en los Salesianos (alameda Moreno de Guerra)

Sopa de tomate en Los Catavinos

Carne al toro en El Perete

Papas al Timón en El Timón

Menudo en Sal de Coplas

Cañaíllada popular en Con Sabor a Cañaílla

Domingo 15

13.00 horas. Chirigota infantil 'Lo mejor de lo mejor'

13.40 horas. Reconocimiento al Quesero Mayor 2026, Alex O'Dogherty

14.00 horas. Chirigota infantil 'La chirigota de La Isla'

15.00 horas. Chirigota de Manolín Santander 'Los Cadisapiens'

16.00 horas. Concurso de El Timón, con las actuaciones de 'Los antiguos', 'Los compay', 'El marqués de la paguita' y 'Las lobas'

20.00 horas. Chirigota del Yuyu, 'Los que van a coger papas'

Habrá también diversas actuaciones a partir de las 13.30 horas:

Butifarrada popular en el Círculo de Artes y Oficios (calle Rosario, 12), donde se impondrá la Butifarra de Plata a Domingo Solano Rodríguez y la banda a la dama de honor Beatriz Muñoz Conde. El corte de la butifarra correrá a cargo de María del Carmen Cortejosa García. Y actuarán las siguientes agrupaciones: 'Las lobas' (16.30 horas), romancero Ulisos 58 (19.00 horas) y el coro de San Fernando 'El Reino de los Cielos' (19.30 horas)

Quesada popular en Los Catavinos

Patatas carnavaleras en Coro de La Isla

Martes 17, miércoles 18 y jueves 19

18.00 horas, en el centro de congresos Cortes de la Real Isla de León: Concurso de Romanceros

Viernes 20

15.00 horas, en el centro de congresos Cortes de la Real Isl ade León, Concurso Infantil de Agrupaciones Ramón de la Rosa, en el que se darán cita las agrupaciones infantiles que han participado en el COAC

16.00 horas. Chirigota juvenil 'Los Lamine Yamal de Santa María del Mar'

17.00 horas. Comparsa de Martínez Ares, 'Los humanos'

18.00 horas. Concurso de El Timón, con la actuación de 'Las Lobas', comparsa de José Cruz; 'Nos hemos venío arriba', chirigota de Écija (a las 21.00 horas); 'Los amish del mono, fuimos a por piononos', chirigota del Peluca (a las 22.00 horas)

19.00 horas. Coro de Luis Rivero, 'ADN'

20.00 horas. Coro de San Fernando, 'El Reino de los Cielos'

Sábado 21

12.00 horas. Exhibición de tanguillos a cargo de las academias de baile flamenco de la localidad

13.00 horas. Chirigota de El Lejía, 'El marqués de la paguita' (concurso de El Timón)

13.45 horas. Entrega del Premio Timón de Oro al Selu

14.00 horas. Chirigota del Sheriff, 'Los semicuraos'

15.00 horas. Comparsa de Nene Cheza, 'Los pájaros carpintero' (concurso de El Timón)

16.00 horas. Chirigota Los Pibes, 'Los hombres de Paco (concurso de El Timón)

18.00 horas. Chirigota de El Búho 'Habemus papa' (concurso de El Timón)

21.00 horas. Cuarteto del Gago '¡Qué no vengan!'

22.00 horas. Chirigota de Diego Letrán 'Seguimos cayendo mal' (concurso de El Timón)

Habrá también degustaciones en las carpas de las peñas desde las 13.00 horas:

Papas aliñás en Los Pollitos

Papas aliñás en los Salesianos (alameda Moreno de Guerra)

Pringá popular en El Plumero

Papas a la gallega en Los Catavinos

Garbanzos con langostinos en El Perete

Costilla con papas en Sal de Coplas

Sopa de tomate en Con Sabor a Cañaílla

Papas Bravas en la FIPE

Domingo 21

De 12.00 a 14.00 horas. Cabalgata de Carnaval, con el siguiente recorrido: avenida Constitución, Carretera de Camposoto, Luis Milena, Real y plaza del Rey.

14.00 horas. Comparasa de El Chapa y Raúl Cabrera 'El desguace'

15.00 horas. Chirigota del Bizcocho, 'Shhhh!'

16.00 horas. Chirigota de Rober Gómez 'Los Robins' (concurso de El Timón)

17.00 horas. Chirigota de Miguel Llul 'Una chirigota en teoría' (concurso de El Timón)

18.00 horas. Chirigota de El Búho 'Habemus papa' (concurso de El Timón)

19.00 horas. Concurso de disfraces de la FIPE

En la alameda Moreno de Guerra, los Salesianos celebrarán su Jamonada Popular a partir de las 13.30 horas.