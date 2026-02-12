Jesús Bienvenido ('DSAS3') sobre el cuplé a Yuyu: "Cada uno se posiciona como quiere y el Carnaval está para decirlo"

La comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3', ha firmado probablemente su mejor pase por el COAC 2026, y mira que era difícil superarse a sí mismo. Bienvenido se agarra fuerte a las tablas del teatro, las abraza, mientras suelta letrones que levanta el vello o la risa, con pasodobles y cuplés que han resultado redondos. El más llamativo, el cuplé que con gran arte ha tirado al compañero chirigotero Yuyu, al hilo de su relación Juanma Moreno y la crisis del cribado del cáncer de mama, con el que ha levantado a prácticamente todo el público tirando de la crítica, desde un enorme sentido del humor.

Un cuplé, el segundo, "que ha funcionado muy bien, porque son cosas que están ahí, que no hay que vivir y cada uno se posiciona como quiere, por supuesto, pero cuando ha pasado lo que ha pasado, pues el Carnaval está para esto, para decirlo". El primero, a Sonsoles y al cachondeo del puente Carranza inundado por las fuertes tormentas y borrascas, también presume de la frescura de la letra, como el pasodoble a Grazalema y a todos los municipios de la Sierra, tan bien hilado desde los recuerdos de juventud en viajes de ida y vuelta a las casas rurales de los pueblos blancos de Cádiz, con la terrible situación que viven ahora nuestros paisanos, que se han visto obligados a abandonar sus casas. "Sí, porque la verdad es que yo creo que como le ha ocurrido a todo el mundo, cuando estaba viendo las noticias, se me rompió el corazón. Porque todos tenemos esa vivencia común, esos recuerdos en la memoria, y me pareció muy bonito partir desde ahí y acercar a la gente a esa vivencia, por visibilizarlo de una manera cercana", afirma. Pasodoble metido "en tres o cuatro días, porque hay pasodobles que son más sencillos que otros, y no nos ha costado tanto", reconoce.

Y en su afán eterno de abordar la sanidad, por su defensa y mejora, ha brindado una copla a la salud mental, "porque es que hay que nombrarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, es un tema muy delicado y cuando a uno le pasa o si a alguno le ha pasado, lo sabe. Es como que cuando te pasa nos quiere contarlo, por lo que sea, por miedo. Y realmente es muy importante que se eduque a la gente en que hay que decirlo y que hay que pedir ayuda. Y lo he hecho a través del silencio que impide que ese ruido que tenemos dentro salga, hasta que finalmente explota".

Una propuesta, la de semifinales, con cuatro letras "con las que el teatro ha reaccionado súper bien, estoy pleno de orgullo y de satisfacción, como diría aquel", ríe.