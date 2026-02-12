Carnaval y cine se dan la mano en la plaza del Rey de San Fernando gracias a tres esculturas

La transformación de la plaza del Rey en la Plaza del Carnaval avanza a marcha forzada. A un par de días de la gala inaugural del Carnaval, la decena de carpas de las peñas y entidades ultiman su montaje y ya se puede advertir movimiento para el aprovisionamiento de sus barras. También ya se prueba el alumbrado especial que volará sobre este lugar durante este festejo. Pero, sin duda, lo que más llama la atención es la colocación de tres figuras escultóricas a través de las cuales se dan la mano el Carnaval y la temática elegida por el Ayuntamiento de San Fernando para esta edición de la fiesta: el mundo del cine. Estas creaciones convierten en dorados premios al estilo de los Oscar a motivos y personajes carnavalescos.

De esta manera, la figura central de este conjunto, y la de mayor tamaño, representa a José Luis García Cossío 'El Selu' con el tipo de una de sus chirigotas más celebradas: 'Si me pongo pesao me lo dices', acompañado, como no podía ser de otra forma por aquel inseparable Juan que soportaba carros y carretas en ese primer premio del COAC de 2016. Este año, además se da la circunstancia que Amigos El Timón entregará su Timón de Oro al 'Selu'. Será el sábado 21 a las 13.45 en esta plaza.

Las otras dos esculturas de esta propuesta. / Antonio Zambonino

En la Plaza del Carnaval estará presentes este año los siguientes colectivos: Amigos El Timón, Bar Perete, Asociación Carnavalesca El Plumero, Peña Los Pollitos, Sabor a Cañaílla, Cuarto de Ensayo, Los Catavinos, Coro de La Isla, Sal de Coplas y la Federación Isleña de Peñas y Entidades (FIPE). El Carnaval de San Fernando desarrollará su programa de actividades del 14 al 22 de febrero.