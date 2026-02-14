Las peñas llevan premio: el Carnaval despierta en San Fernando con las primeras distinciones y reconocimientos

San Fernando ha tenido este sábado su primera toma de contacto con el Carnaval. Con el Carnaval y con el sol, que después de semanas volvía a brillar en el cielo animando al personal a echarse a la calle desde mediodía. Y eso a pesar del frío -mucho- y a pesar del fuerte viento que sopla en esta jornada y que ha llegado a registrar rachas que han rozado los 70 kilómetros por hora.

Aún así, disfrutar del solecito en la plaza del Rey ha sido casi un imperativo tras la sucesión de borrascas que parecía interminable. Indiscutiblemente, eso ha contribuido a que el centro de La Isla brindara un aspecto bastante más concurrido que otros años a estas horas en las que la fiesta anda todavía desperezándose tras la noche de la final del Falla. Lo gordo hoy, ya se sabe, es la Gala que vino a sustituir al tradicional Pregón del Carnaval y las actuaciones que aguardan a la noche. Por eso, que la plaza del Rey tuviera su gente desde mediodía -cuando ha abierto sus puertas la decena de carpas de las peñas- ha sido uno de los datos a tener en cuenta para la primera crónica carnavalera.

La plaza del Rey de San Fernando, este sábado de Carnaval / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Aunque estas primeras horas de la fiesta -anteriores incluso al tradicional chupinazo- ya se sabe que son de las peñas y sus gentes: sus reconocimientos y sus degustaciones. El Carnaval, al menos en La Isla, es una fiesta sumamente agradecida y no le duele en prenda andar poniendo insignias para dar a cada uno su sitio y, de paso, sacar un poquito el pecho con orgullo para animar al personal e invitarlo a disfrutar plenamente de la fiesta.

Eso es lo que se ha hecho desde el escenario en ese acto colectivo conducido por Paco Clares que ha durado poco más de un cuarto de hora y que -ya se sabe, horario Carnaval- ha empezado con más de una hora de retraso con respecto a la programación. Sobre el escenario estaban los concejales Nerea León, Antonio Rojas y Javier Navarro para arropar a las entidades y abrazar a los homenajeados, entre los que se encontraban también ellos mismos puesto que el sexto teniente de alcaldesa -Navarro- ha recibido la Llave del Carnaval que entrega cada año Los Pollitos. La distinción, eso sí, aludía más bien a la conocida faceta carnavalera del socialista, tal ligado a la peña Amigos del Timón.

Foto de familia con todos los reconocidos y premiados por las peñas este sábado de Carnaval en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Pero ha habido más reconocimientos, claro. Así se ha entregado el Plumero de Honor 2026 a Manuel Bedeli, la Careta de Oro de Perete a José Oneto, la Cañaílla de Oro a Francisco Javier Fernández Sirviente, el premio Salcoplero 2026 a Manuel Nieto Añino (de Sal de Coplas) y Premio Melkart de Oro 2026 del Bodegón Andalucía a Javier Bonet. Y la actuación de la chirigota del Eder 'La viña de mis ojos' se ha encargado de cerrar este ambientado preámbulo carnavalero en el que La Isla estaba contenta -mucho- por poder ver de nuevo el sol.