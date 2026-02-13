Un repaso en imágenes a 30 años de Carnaval en San Fernando

Hubo un tiempo en el que el Carnaval de San Fernando bullía en la Plaza de las Vacas y se callejeaba por la sede de las peñas, donde las degustaciones servían para abrir boca y disfrutar de las actuaciones. Era la esencia del Carnaval de la década de los 90, heredero directo de aquellos gloriosos años en los que La Isla gozó de nombre propio en la fiesta. Luego, cuando todo aquello se vino abajo, el Carnaval estuvo tanteando diferentes formatos y ubicaciones. Y vivió años más complicados para luego resucitar gracias a la decidida apuesta -y a una inversión presupuestaria desconocida hasta entonces- que hizo el Ayuntamiento isleño hasta dar con la actual versión de la fiesta. Aprovechamos este día de vísperas carnavaleras para adentrarnos en el corazón de la hemeroteca de Diario de Cádiz y así echar un vistazo a ese particular álbum de fotos que nos muestra cómo ha cambiado nuestro Carnaval en los últimos 30 años.