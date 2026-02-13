Un repaso en imágenes a 30 años de Carnaval en San Fernando

Final COAC 2026
Aprovechamos las vísperas carnavaleras para echar un vistazo a ese particular álbum de fotos que brinda la hemeroteca y comprobar cómo ha cambiado la fiesta de febrero en La Isla en las últimas tres décadas

Carnaval de San Fernando 2026: programación completa con fechas, horarios y todas las actividades

Hubo un tiempo en el que el Carnaval de San Fernando bullía en la Plaza de las Vacas y se callejeaba por la sede de las peñas, donde las degustaciones servían para abrir boca y disfrutar de las actuaciones. Era la esencia del Carnaval de la década de los 90, heredero directo de aquellos gloriosos años en los que La Isla gozó de nombre propio en la fiesta. Luego, cuando todo aquello se vino abajo, el Carnaval estuvo tanteando diferentes formatos y ubicaciones. Y vivió años más complicados para luego resucitar gracias a la decidida apuesta -y a una inversión presupuestaria desconocida hasta entonces- que hizo el Ayuntamiento isleño hasta dar con la actual versión de la fiesta. Aprovechamos este día de vísperas carnavaleras para adentrarnos en el corazón de la hemeroteca de Diario de Cádiz y así echar un vistazo a ese particular álbum de fotos que nos muestra cómo ha cambiado nuestro Carnaval en los últimos 30 años.

1/111 Una actuación en la peña Los Catavinos en 1996 / Rioja
2/111 Una batea con un coro en la Plaza de las Vacas, en 1996 / Rioja
3/111 El Pregón del Carnaval que pronunció Juan Rivero en 1997, disfrazado del juez 'Cazón' y con una peculiar escolta / Rioja
4/111 La Cabalgata de Carnaval recorre la calle Real en febrero de 1997 / Rioja
5/111 Las degustaciones gastronómicas forman parte de la esencia del Carnaval de San Fernando pero esta que se aprecia en la imagen se perdió hace ya bastantes años: La Ventrechá que organizaba la peña Paco Mora. La foto es de 1997 / Rioja
6/111 El ambiente de Carnaval de la Plaza de las Vacas, donde se concentraban las peñas, era la esencia de la fiesta en los 90. Sobre todo, el día del carrusel de coros. La imagen es de 1998 / Román Ríos
7/111 Pregón del Carnaval de San Fernando que pronunció Pepe Oneto en 1998 / Rioja
8/111 El formato, curiosamente, se parece mucho al de hoy: actuaciones en la plaza del Rey y casetas para las peñas. Era 1998. / Rioja
9/111 Hay cosas que no han cambiado, como la Quesada Popular de Los Catavinos el primer sábado de Carnaval. En la imagen, Manolo Casal, Quesero Mayor de la fiesta en 1999 / Rioja
10/111 Un coro cantando en la peña Colorín Colorao en los Carnavales de 1999 / Rioja
11/111 Otra cosa que sigue igual (o casi) en el Carnaval de San Fernando: el Chupinazo / Rioja
12/111 Durante años fue todo un referente para las agrupaciones locales en San Fernando: el Premio Manuel Fonoy que convocaba el Círculo de Artes y Oficios / Román Ríos
13/111 Posiblemente, la imagen que mejor describe el Carnaval de entonces. La imagen es de las fiestas del año 2000. / P.M.
14/111 El ambiente de las peñas carnavalescas en la Plaza de las Vacas, año 2000, en San Fernando / P.M.
15/111 El Pregón del Carnaval de San Fernando que en 2001 pronunció el chirigotero Manolo Santander / Rioja
16/111 Las Colombinas del Carnaval, otra de esas cosas que no han cambiado en la fiesta. La foto es de 2001 / Rioja
17/111 Ambiente en la Plaza de las Vacas en el Carnaval de 2001 en San Fernando / Rioja
18/111 Durante varios años se celebró en el Teatro de las Cortes un concurso de agrupaciones de Carnaval con suculentos premios. En la imagen, el patio de butacas en 2022, donde puede verse al popular 'Chincho'. / Rioja
19/111 Ambiente de Carnaval en la Plaza de las Vacas alla por 2002 / Rioja
20/111 Los 'ensayos generales' en el templete de Sánchez de la Campa también eran cita obligada para los aficionados al Carnaval en San Fernando. Imagen de 2002 / Rioja
21/111 Ambiente en la peña El Plumero en los Carnavales de 2002 en San Fernando / Rioja
22/111 Pregón del Carnaval que pronunció en 2002 Antonio de la Cruz, que hizo valer su condición de maestro para dar toda una lección del Carnaval del pueblo / Rioja
23/111 Las degustaciones y las barras de las peñas a pie de calle siempre han sido parte del Carnaval de San Fernando / Rioja
24/111 En el mítico bar Perete con su colección de tipos de Carnaval, en una imagen de 2003 / Rioja
25/111 Carrusel de coros en la Plaza de las Vacas en los Carnavales de 2003 en San Fernando / Rioja
26/111 La Mejillonada de La Corchuela en su sede de la calle Vicario era todo un anticipo de los Carnavales en San Fernando. La foto es de 2003 / Rioja
27/111 Carnaval de 2003, el año en el que Maspapa por fin dio el pregón / Rioja
28/111 Por supuesto, la lluvia ha hecho acto de presencia en los Carnavales de San Fernando en más de una ocasión. En la fotografía, del año 2004, el público se resguarda bajo los paraguas para poder seguir disfrutando de las actuaciones en la Plaza de las Vacas / Rioja
29/111 Otra imagen de lo que durante años fue el santo y seña de la fiesta: las actuaciones en la Plaza de las Vacas, en San Fernando. Año 2004 / Rioja
30/111 Pregón del Carnaval de 2005, a cargo de Eugenio Mariscal, que se disfrazó para la ocasión del emperador Claudio / Rioja
31/111 Un peculiar dragón en la cabalgata de Carnaval de San Fernando en el año 2006 / E.P.
32/111 Paz Santana, pregonera del Carnaval de San Fernando en 2006, con José Ramos Borrero 'Requeté' / E.P.
33/111 Las colombinas del Carnaval de San Fernando en la Cabalgata de 2006 / Rioja
34/111 Una imagen muy carnavalera: una charanga anima la plaza del Rey en febrero de 2006 junto a la desaparecida estatua de Varela / Rioja
35/111 Un clásico de las degustaciones carnavaleras en San Fernando: la Pollada Popular, en 2006, en la peña Los Pollitos, claro / E.P.
36/111 La Plaza de las Vacas, todavía en su apogeo carnavalero. Año 2006 / Rioja
37/111 El concurso de pasodobles de El Timón en el año 2007. Celebraba su quinta edición y por aquellos años se desarrollaba en la alameda Moreno de Guerra, encave que también tenía cierto tirón carnavalesco / Rioja
38/111 Carnavales de 2007 en San Fernando: colorida imagen que ofrecía una agrupación haciendo un pasacalles por la plaza del Rey / Rioja
39/111 Los Morancos, el dúo humorístico formado por los hermanos César y Jorge Cadaval, pronunció el Pregón del Carnaval de San Fernando en el año 2007. Por entonces el acto se llevaba a cabo en el auditorio del parque Almirante Laulhé / Rioja
40/111 Bajo el templete de la plaza Sánchez de la Campa actuaron durante años todas las agrupaciones de San Fernando. En la imagen, una de las que pasaron por allí en 2007 / Rioja
41/111 Dinosaurios en la cabalgata del Carnaval de 2007 en San Fernando / Rioja
42/111 El pregonero del Carnaval de San Fernando en 2008, Monchi, ataviado de Capitán Cañaílla / Rioja
43/111 Cabalgata de Carnaval en San Fernando en el año 2008 / E.P.
44/111 Ambiente en la Plaza de las Vacas en los Carnavales de San Fernando en 2008 / E.P.
45/111 El Love, pregonero del Carnaval de San Fernando en 2009, en un momento de acto en el que compartió escenario con 'Los tijeritas' / E.P.
46/111 Numeroso público en el parque Almirante Laulhé en los Carnavales de San Fernando de 2009 / E.P.
47/111 Jesús Perulero, entonces concejal de Fiestas, Quesero Mayor del Carnaval de 2009 / Rioja
48/111 Manu Sánchez, pregonero del Carnaval de San Fernando en 2010 / Rioja
49/111 Degustaciones de tortillitas de camarones en la plaza del Rey durante el Carnaval de 2010 en San Fernando / E.P.
50/111 Ambiente de Carnaval en San Fernando en el año 2010, cuando la Plaza de las Vacas todavía seguía en pie como referente de la fiesta / Rioja
51/111 Concurso de romanceros en los Carnavales de San Fernando en 2010 / Rioja
52/111 Carnaval de San Fernando 2011: degustaciones de las peñas en la Plaza de las Vacas / E.P.
53/111 Una agrupación cantando en los Carnavales de San Fernando en 2011. Prácticamente todas las peñas se daban cita en torno a la Plaza de las Vacas y calles próximas / E.P.
54/111 Pepe Oneto, homenajeado por la peña Los Pollitos en los Carnavales de San Fernando en 2011 / E.P.
55/111 Paz Padilla, pregonera del Carnaval de San Fernando 2011 / E.P.
56/111 El Pregón del Carnaval de San Fernando en 2012, a cargo de El Sheriff / E.P.
57/111 Dora la Exploradora, en una de las carrozas de la Cabalgata de Carnaval de San Fernando en 2012, año en el que curiosamente salió por la tarde / Rioja
58/111 Carnaval en la plaza del Rey de San Fernando en el año 2012, con sus carpas para las peñas / E.P.
59/111 La plaza de San José, en San Fernando, mostrando su faceta carnavalera en 2012. Durante unos años fue escenario del concurso de El Timón / E.P.
60/111 Antonio Pedro Serrano, El Canijo, con su chirigota, pregonero del Carnaval de San Fernando 2013 / Rioja
61/111 Chupinazo del Carnaval de San Fernando 2013 / Rioja
62/111 Carnaval en la plaza del Rey, en el año 2013, en San Fernando / Rioja
63/111 Actuación de una chirigota, 'Los recortaos', en la plaza del Rey durante los Carnavales de 2013, en San Fernando / Rioja
64/111 Durante varios años se apostó también en San Fernando por el parque Almirante Laulhé como escenario de algunas actuaciones de Carnaval y para las carpas de las peñas. En la imagen, el carrusel de coros del año 2014 / Rioja
65/111 Cabalgata de Carnaval en San Fernando, año 2014 / Rioja
66/111 El Quesero Mayor del Carnaval de San Fenrando en 2014, el concejal Fran Romero / Rioja
67/111 Luis Rivero con su coro -ese año 'El Orfeón-, pregonero del Carnaval de San Fernando en 2014 / Rioja
68/111 El Selu, José Luis García Cossío, pregonero del Carnaval de San Fernando en 2015 / Rioja
69/111 Lluvia en el Pregón del Carnaval de 2015, a cargo de El Selu / Rioja
70/111 Carnaval de San Fernando en 2015, el carrusel de coros, que se celebró en el Parque / Rioja
71/111 Andy y Lucas, en las fiestas de San Fernando de 2016, cuando fueron distinguidos con las Llaves del Carnaval / Román Ríos
72/111 La Orquesta Caballati, pregonera del Carnaval de San Fernando en 2016 / Román Ríos
73/111 Comparsa 'Los cobardes' actuando en el Parque de San Fernando en el Carnaval de 2016 / Román Ríos
74/111 Carnaval de 2016 en San Fernando: la cabalgata / Román Ríos
75/111 El dúo gaditano Andy y Lucas pregonó el Carnaval de San Fernando en 2017 / Román Ríos
76/111 Carnaval de 2017 en San Fernando: actuación de la comparsa 'Los irracionales' / Román Ríos
77/111 Concurso de pasodobles de El Timón, en la plaza del Rey. Carnaval de 2017 en San Fernando / Román Ríos
78/111 Cabalgata de Carnaval en San Fernando, año 2017 / Román Ríos
79/111 Carnaval de 2018 en San Fernando. Obsérvese junto a las carpas de las peñas en la plaza del Rey al Ayuntamiento en obras / Román Rios
80/111 El Moi con su romancero, Carnaval de 2018 en San Fernando / Román Ríos
81/111 Las colombinas del Carnaval de San Fernando en 2018 / Román Ríos
82/111 David Palomar, pregonero del Carnaval de San Fernando en 2018 / Román Ríos
83/111 Cabalgata de Carnaval en San Fernando 2019 / Román Ríos
84/111 Juan Rivero, ejerciendo de Dios Melkart del Carnaval de San Fernando en 2019 / Román Ríos
85/111 Alex 0'Dogherty, pregonero del Carnaval de San Fernando 2019 / Román Ríos
86/111 Actuaciones en la plaza del Rey durante el Carnaval de 2019 en San Fernando / Román Ríos
87/111 La original portada que se colocó en la plaza del Rey de San Fernando para el Carnaval de 2019 / Román Ríos
88/111 El cuarteto de Manolo Morera, pregonero del Carnaval de San Fernando 2020 / Román Ríos
89/111 La plaza del Rey, durante los Carnavales de 2020 en San Fernando / Román Ríos
90/111 Actuación de 'La eterna banda del Capitán Veneno' en el Carnaval de San Fernando de 2020 / Román Ríos
91/111 Las colombinas del Carnaval de San Fernando 2020 / Román Ríos
92/111 Carnaval en la plaza del Rey de San Fernando en 2020 / Román Ríos
93/111 2021, el año sin Carnaval. En plena pandemia, los actos celebrados en San Fernando se limitaron a una exposición de paneles que repasaba la historia de la fiesta a lo largo de la calle Real / D.C.
94/111 El tradicional pregón se sustituye por una Gala de Bienvenida del Carnaval, que en 2022 condujo la periodista isleña Sandra Golpe y que contó también con la participación de Manu Sánchez / Ayuntamiento San Fernando
95/111 El Carnaval de San Fernando, en 2022, volvió a celebrarse en el Parque por las obras de la plaza del Rey / Ayuntamiento San Fernando
96/111 Ambiente de Carnaval en el parque Almirante Laulhé en San Fernando, en 2022 / Ayuntamiento San Fernando
97/111 Juanma Bocuñano ejerció de Dios Melkart del Carnaval de San Fernando en 2022 / D.C.
98/111 Cabalgata de Carnaval en San Fernando en 2022 / Ayuntamiento San Fernando
99/111 Carnaval de San Fernando 2023, de vuelta a la plaza del Rey / Ayuntamiento San Fernando
100/111 Cabalgata de Carnaval en San Fernando en 2023 / Lourdes de Vicente
101/111 Actuación de la chirigota del Bizcocho en el Carnaval de San Fernando de 2023 / Ayuntamiento San Fernando
102/111 La periodista Laura Lobo condujo la Gala del Carnaval de San Fernando de 2023 / Ayuntamiento San Fernando
103/111 Carnaval de 2023 en San Fernando, ya con el formato e imagen de hoy en la plaza del Rey / Ayuntamiento San Fernando
104/111 Actuación de 'El Grinch de Cai' en el Carnaval de 2024 en San Fernando / Ayuntamiento San Fernando
105/111 La llamada Plaza del Carnaval, año 2024 / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
106/111 Cabalgata de Carnaval en el año 2024 en San Fernando / Lourdes de Vicente
107/111 Carnaval de 2024 en San Fernando, una imagen multitudinaria de la plaza del Rey / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
108/111 La plaza del Rey al paso de la cabalgata de Carnaval en 2025 en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
109/111 Carnaval de 2025 en San Fernando: la plaza del Rey / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
110/111 Carnaval en la plaza del Rey de San Fernando, actuaciones en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
111/111 Preparativos para el Carnaval de 2026 en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

