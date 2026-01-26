COAC 2026| Jesús Bienvenido ('DSAS3'): "Hay mucha gente que se está lucrando con nuestra Sanidad"

Como se asomaba en la grafía con la que rotula su nueva comparsa, Jesús Bienvenido se muestra implacable con el desmantelamiento de la sanidad pública, y con sus responsables, en el repertorio de 'DSAS3', la propuesta con la que viene a defender el primer premio que el pasado año consiguió con 'Las ratas'.

"Esto lleva nombre y apellidos de manera particular, y de manera colectiva también. Sabemos que aunque hay una cabeza visible, detrás de eso hay mucha gente que se está lucrando con nuestra Sanidad. Va para todos ellos", explica el autor sobre el destinatario de ese malparido señorito andaluz con el que comienza la presentación de su obra.

Una comparsa que habla por boca de un bufón que no es otra cosa que la personificación de "la mirada con la que ellos -aquellos que están haciendo de la sanidad un negocio- nos ven a los usuarios y al personal sanitario, nos ven como unos bufones". "Desde ahí nace la idea, de decirles, desde su mirada todas las verdades".

Verdades que se nos antojan casi proféticas con este último hospital lleno de carencias donde se encuadra 'DSAS3'. "Es que las cosas se ven venir, y cuando se ven venir, es necesario pararlas", defiende Bienvenido que reconoce la labora "de las Mareas Blancas" pero que recuerda que el estado de salud de la sanidad pública "es algo que nos afecta a todos y a todas de manera directa".

Por ello desea que esta comparsa sea también "un llamamiento a la gente se rebele, a que salga, a que defiendan un derecho que no nos pueden quitar, como la educación, como todo lo público porque son derechos que hemos ganado y que son nuestros. Hay que rebelarse de la peor manera ya porque le estamos viendo las orejas al lobo", avisa "pletórico de felicidad" por el recibimiento "súper cariñoso" que le ha dado el público a 'DSAS3'