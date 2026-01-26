Mercosur-UE: un acuerdo con dos caras

La firma del tratado entre la Unión Europea y Mercosur no ha podido llegar en un momento más oportuno. Una Europa sometida a la irrelevancia, principalmente por Estados Unidos, en el juego de las grandes potencias que se están repartiendo el mundo ha logrado marcar una posición importante en América Latina, una de las zonas donde más claramente se están viendo las pugnas geoestratégicas. La intervención de Donald Trump a principios de este mes en Venezuela y sus declaraciones sobre la necesidad de asegurar el continente para EEUU y alejar a China demuestra hasta qué punto todo lo que ocurra entre México y Tierra del Fuego adquiere una importancia fundamental en el nuevo dibujo del mundo. Con el acuerdo con Mercosur Europa se abre a un mercado de unos trescientos millones de habitantes que suman Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con planes de integración de otros países del subcontinente. Con ser trascedente desde el punto de vista económico, es todavía mayor su dimensión política. Pero se trata de un acuerdo con dos caras. Por un lado, tiene una clara dimensión estratégica, pero, por otro, supone una interferencia en el mercado agrícola y ganadero de los países miembros de la UE que ha provocado un comprensible rechazo por parte de los profesionales afectados. Las quejas se basan en el hecho incuestionable de que el acuerdo permitirá la entrada en territorio de la UE de los productos agrícolas y ganaderos de Mercosur en condiciones mucho más ventajosas, lo que afectará a los precios y a la competencia. El reto de las autoridades comunitarias es hacer posible la ratificación del acuerdo por los parlamentos de todos los países miembros. No lo tiene fácil. La decisión del Parlamento Europeo de someter la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE y las protestas en las calles de los agricultores auguran un camino lleno de dificultades. Ello, sin embargo, no resta peso al acuerdo en un momento en el que Europa necesita reivindicarse como potencia política y económica.