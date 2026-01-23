Un año de Trump: el mundo va a peor

En el año transcurrido desde su regreso a la Casa Blanca Donald Trump ha cambiado las reglas de la política internacional y ha mandado a la papelera de la historia los equilibrios sobre los que se ha basado la estabilidad mundial en los últimos ochenta años. El presidente de los Estados Unidos ha establecido un nuevo modelo basado en la fuerza como argumento que se coloca por encima de cualquier otro y que pone en marcha en función de sus estrategias o de sus deseos. Estados Unidos ha empezado a actuar en la esfera mundial –también, por cierto, en la interna– sin otro límite que su propio, y laxo, sentido de la moralidad, según ha dicho el propio Trump en una reciente entrevista periodística. Ese es el código que le permite iniciar una alocada guerra arancelaria, imponer porque sí un gasto militar del 5% del PIB a sus hasta ahora aliados atlánticos, amenazar con invadir un territorio administrado por la UE, como Groenlandia, o recurrir a la acción militar para capturar al autócrata venezolano Nicolás Maduro o, unos meses antes, bombardear las instalaciones nucleares de Irán. Trump ha puesto al mundo ante una política de hechos consumados en la que sólo importa el criterio de las tres grandes potencias: Estados Unidos, China y Rusia, que, en la práctica, se han repartido el planeta en zonas de influencia. Europa pasa a ser un personaje de segunda o tercera fila que no duda en considerar como una civilización en decadencia. Con Trump al frente de la primera potencia el mundo se ha convertido en un lugar más peligroso y autoritario, que está teniendo reflejo en el auge del populismo en muchos países. Parece que la sociedad basada en reglas claras y en valores indiscutidos está en trance de desaparecer. Trump en la Presidencia de Estados Unidos supone el inicio de una nueva época. Pero todo indica que va a ser una época peor que la anterior y llena de riesgos que se creían conjurados. El mundo va a peor.