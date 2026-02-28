La plaza del Rey cumple tres años siendo el corazón de los eventos en San Fernando

En apenas dos semanas, el 15 de marzo, se cumplirán tres años desde que la plaza del Rey volvió a abrirse a los isleños tras unas profundas obras de remodelación que cambiaron para siempre el aspecto, el concepto y la forma de vivir y disfrutar de este céntrico espacio. Hoy nadie duda del éxito de este lugar como escenario de los principales eventos de San Fernando y da la sensación de que todo lo importante que ocurre en la ciudad pasa, sí o sí, por la céntrica plaza del Rey.

Y la mejor prueba de esta realidad es como luce este espacio, abarrotado de público y lleno de vida, en citas anules como Carnaval, Semana Santa, Halloween y Navidad. De hecho, el papel de la nueva plaza como escenario de muchos de estos hitos anuales ha sido determinante para transformar y reforzar San Fernando en referente provincial de todos ellos.

Además de los isleños, cada vez son más los visitantes de otras localidades que se acercan a la ciudad para disfrutar de unos eventos que tienen a la plaza del Rey como corazón. Gran parte del secreto de este éxito ha sido la capacidad que ha tenido el equipo de gobierno para saber imprimirle un carácter familiar a estas citas tan esperadas. Ahora pasar un día en La Isla suena a planazo y eso lo han notado, para bien, la hostelería y el comercio.

El camino hasta aquí

Pero no todo fue rápido y fácil. Tres años después toca echar la vista atrás para recordar el camino que ha llevado hasta este presente a aquella plaza que parecía anclada en el pasado.

Dicha actuación trajo consigo decisiones, para algunos, controvertidas, como la retirada de la estatua ecuestre del General Varela, la llegada del césped artificial o el traslado de un tercio el arbolado. Ahora la sombra vendría en su mayor parte de unos grandes toldos que vuelan sobre los laterales de la plaza.

El equipo de gobierno liderado por Patricia Cavada lo tuvo claro desde el principio. Su apuesta pasaba por una plaza en el que la fachada del Ayuntamiento recuperaba su protagonismo y en el que los espacios se abrían más diáfanos para acoger todo tipo de eventos de manera mucho más cómoda y funcional.

La Plaza del Carnaval, durante el último domingo de la pasada edición. / J.A.S.B.

Mención aparte merece una fuente cuyos chorros a ras de suelo y sus juegos de luces aportaron un toque de sofisticación que fue especialmente valorado por muchos niños y niñas de la ciudad, que, cada año, con la llegada del calor no dudan en utilizarlos para refrescarse mientras juegan.

Es cierto que, como suele pasar en toda actuación de gran calado, las cosas costaron y se dilataron en el tiempo más de lo deseado. De hecho, la inversión pasó de 1,2 a 1,4 millones y el plazo de ejecución inicial, de seis meses, derivó en casi 15 meses de obras, que comenzaron en enero de 2022.

Los que peor lo pasaron durante esta demora fueron, sin duda fueron los hosteleros de la plaza del Rey, que sufrieron una larga tirada en la que sólo pudieron montar parcialmente unas terrazas en las que reside su principal atractivo y fuente de ingresos.

También es verdad que, una vez pasada su particular travesía en el desierto, los hosteleros de la plaza salieron reforzados y beneficiados por la apertura de la renovada plaza y por la llegada, en junio de 2025, de unos veladores que contribuyeron a ofrecer una imagen uniforme, más moderna y mejor integrada de las terrazas de este espacio.

Del mismo modo, también ayudaron estos elementos a mejorar la experiencia de la clientela de estos bares, ya que las terrazas resultan ahora más confortables y mejor protegidas del sol. La única nota discordante fueron unos paravientos que tuvieron que ser retirados días después de su colocación al no resistir los envites del Levante. En cualquier caso, el gobierno local ya ha explicado que se encuentra valorando formas para instalarlos fijos.

Pendientes del calendario

Tirando de calendario, cada año es el Carnaval el primer festjo que se beneficia de este céntrico espacio, que, cuando llega febrero, se transforma en la Plaza del Carnaval. Precisamente, a principios de la semana el equipo de gobierno hacía balance de una nueva edición definiendo a la plaza del Rey como "el mejor escenario de Carnaval de la provincia”. Lo cierto es que este lugar se ha llenado hasta la bandera gracias a una cuidada decoración y un programa de actuaciones de primerísimo nivel.

Mención aparte merecen unas peñas eufóricas con este cambio y cuya labor al frente de las barras de las carpas instaladas les supone un valioso balón de oxígeno para costear su funcionamiento durante el resto del año. La apuesta de concentrar en un mismo espacio de la ciudad el Carnaval ha salido bien.

Y una vez dejado atrás Don Carnal, llega a este lugar una Semana Santa que ahora acoge la tribuna y la mayor parte de una Carrera Oficial que luce más imponente que nunca mientras abraza el paso de las hermandades isleñas por la plaza del Rey. Hay que recordar que el equipo de gobierno decidió adquirir el pasado año sus propias estructuras para el montaje de la Carrera Oficial, que hasta el momento se alquilaban, por un importe que sumando los contratos vinculados supera los 2,3 millones de euros. Una decisión que confirma que la puesta en valor de la Semana Santa isleña también ocupa y preocupa al gobierno local.

El Nazareno, a su paso por la Carrera Oficial. / J.A.S.B.

En octubre llega el turno de un Halloween cuyo programa de actividades, si bien se reparte entre otras zonas de la ciudad, también es espectacular en la plaza del Rey, siendo la fachada del Ayuntamiento protagonista en cuanto a decoración se refiere. De hecho, la pasada edición salían de sus ventanas gigantescos tentáculos y ha llegado otros años a estar escoltada por grandes y monstruosas figuras. Incluso una tarántula de varios metros colgó de ella la edición que no se pudo celebrar por la DANA de Valencia.

Aspecto de la plaza durante un concierto del último Halloween. / Jesús Marín

Cierra el año una Navidad en la que el color y la luz inundan una plaza en la que el mismísimo Papa Noel ha encontrado su hogar. No en vano, allí instala cada diciembre su casa, que cambió su diseño en la última ocasión, para recibir a miles de niños y niñas. Su sitio lo ocupó luego durante varios días la recepción del Heraldo Real.

En cuanto a Navidad se refiere el listón está en la estratosfera, gracias a un abeto navideño de 16 metros de altura que preside la plaza y a una decoración que se reinventa cada temporada. El año pasado uno de los grandes protagonistas fue un tiovivo ornamental de gran formato y también debutó la plaza como sede del Besugo Market. Además, cada vez luce mejor la conclusión de la Cabalgata de Reyes en este espacio.

Pero la mejor foto de este éxito navideño es, sin duda, la marea humana que cada año asiste al esperado encendido del alumbrado navideño.

En definitiva, la plaza del Rey ha triunfado de manera rotunda como escenario de eventos y todo apunta a que así seguirá siendo.