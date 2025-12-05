Papa Noel da la bienvenida a los niños a su nueva casa en San Fernando

Recién llegado de Laponia para alegrar la Navidad a los niños y niñas de La Isla. Ya está aquí Papa Noel. Sin duda la inauguración de la casa en la que este personaje se aloja en la plaza del Rey de San Fernando es, año tras año, uno de los momentos más esperados de la extensa programación navideña del Ayuntamiento. El ambiente ya comenzaba a caldearse a eso de las cinco y media de la tarde de este viernes. Con un amplio público familiar abarrotando este céntrico espacio y con la chavalada intentando controlar sus nervios e ilusión. Mientras no llegaba el protagonista, dos simpáticos elfos actuaban como teloneros divirtiendo al personal y haciendo corear a todos aquello de: “¡Papa Noel, ven a la plaza del Rey!

Y dicho y hecho, a eso de las seis de la tarde una pequeño cortejo asomaba por la calle Real. De el formaban parte el Tren de la Navidad, hasta la bandera de viajeros; un grupo de baile infantil caracterizados como elfos; una charanga navideña; un coche deportivo y la gran estrella de esta comitiva: un imponente Ford Mustang clásico descapotable de color rojo que transportaba a la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, y al mismísimo Papa Noel.

Papa Noel ha recibido este viernes sus primeras visitas de este año. / Jesús Marín

Al llegar a la plaza del Rey, la regidora y el gran protagonista de la jornada se dieron un auténtico baño de masas, saludando a niños que estallaron en júbilo y que no podían esconder la ilusión en sus miradas.

Así ha sido la llegada de Papa Noel a San Fernando para la Navidad 2025

Este año hay que recordar que la Casa de Papa Noel estrena un nuevo diseño en el que desaparece el frontal para hacerla más visible y funcional para las numerosas visitas que recibirá en estos días. Si es verdad que ahora parece más un espectacular punto de foto que una casa en sí, pero lo cierto es que se integra perfectamente en la decoración de la plaza del Rey, en tonos verdes y a los pies del enorme abeto de Navidad, de 16 metros de altura, que preside este céntrico espacio y estando además escoltada por los puestos del Besugo Market.

El baile también ha tenido sitio en este acto inaugural. / Jesús Marín

Esta nueva casa presenta un gran sillón en el que Papa Noel recibe a sus visitas y recoge las cartas de los niños. De la decoración también forman parte tres árboles de Navidad y varios regalos apilados.

La propia alcaldesa se dirigió a los isleños en la inauguración de esta casa, animándolos a compartir en familia estas fechas tan especiales y recordó a los más pequeños que ya pueden visitar este espacio para entregar sus cartas a Papa Noel.

Patricia Cavada se dirige a los niños de San Fernando tras recibir a Papa Noel

Un año más, este personaje encuentra su hogar en La Isla. Como dice Luis Miguel en su versión de la popular canción navideña: “Santa Claus llegó a la ciudad”.

Cavada y Papa Noel, saludando a los niños y niñas. / Jesús Marín

La Casa de Papá Noel estará abierta hasta el próximo 24 de diciembre, día de Nochebuena. Y desde el 6 de diciembre podrá visitarse todas las tardes, de 17.00 a 20.00 horas. El día 24 abrirá solo por la mañana, de 11.00 a 14.00 horas.