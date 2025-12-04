La Casa de Papá Noel abre este viernes sus puertas en San Fernando: fechas y horarios

La próxima cita de la agenda navideña en San Fernando hará de nuevo parada en la plaza del Rey con la apertura de la Casa de Papá Noel, una de las propuestas más populares de la programación de las fiestas desde hace ya varios años. Y -también- una de las citas más familiares y de las que más gente mueve.

Este año, además, la Casa de Papá Noel, que volverá a colocarse junto al árbol de Navidad de la plaza del Rey, llega con novedades ya que estrena unas nuevas instalaciones, que permitirán que sea visible desde el exterior, según ha informado el Ayuntamiento de San Fernando.

La inauguración, como en años anteriores, promete ser todo un espectáculo, que además se encargará de meter a La Isla de lleno en un fin de semana en el que la inminente llegada de la Navidad se notará de manera muy especial. Está prevista este viernes 5 a las 18.00 horas. Y justo a continuación abrirá sus puertas para que este entrañable personaje navideño comience a recibir las visitas de los más pequeños de la casa. :

La Casa de Papá Noel estará abierta hasta el próximo 24 de diciembre, día de Nochebuena. Y desde el 6 de diciembre podrá visitarse todas las tardes, de 17.00 a 20.00 horas.

Eso sí, el día 24 abrirá solo por la mañana, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas navideñas al Ayuntamiento, fechas y horarios

El viernes 4, además, está previsto también que empiecen las visitas al interior del Ayuntamiento de San Fernando para disfrutar de la decoración navideña de sus estancias nobles, una de las actividades que más gusta también de las Navidades isleñas ya que brinda una ocasión única para fotografiarse en el monumental marco que ofrece el Consistorio histórico. Es ya, de hecho, una obligada cita de las fiestas en la localidad y uno de los reclamos más atractivos para los visitantes.

Podrá visitarse hasta el 5 de enero con el siguiente horario:

De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas

Fines de semana y festivos 6 y 8 de diciembre, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas

24 y 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas

5 de enero, de 11.00 a 14.00 horas.

Días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado

Apertura del Belén Municipal y horarios

A las 18.30 horas, está también prevista este viernes 5 la inauguración del Belén Municipal y de la exposición de artistas y artesanos del belén que se organiza de la mano de la asociación de belenistas El Redentor en el salón de actos del Ayuntamiento de San Fernando.

Mundus lucis et tenebrarum es el título que lleva este año este prometedor montaje que ha recaído sobre José Manuel Coto, Antonio Reyes y Roque Gallego.

El Belén Municipal podrá visitarse también con el siguiente horario:

Todos los días, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas

24 y 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas

5 de enero, de 11.00 a 14.00 horas

Días 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado

El Tren de la Navidad, novedad de las fiestas: fechas y horarios

Otra de las novedades de las fiestas en San Fernando que llegará el viernes 5 será la puesta en marcha del Tren de la Navidad, que arrancará también en esta tarde en la plaza de la Iglesia a las 17.00 horas. Funcionará hasta el 4 de enero y tendrá el siguiente horario: