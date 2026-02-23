San Fernando revalida el éxito de un Carnaval familiar y seguro

Las fotos que ha compartido el propio Ayuntamiento en sus redes sociales de una plaza del Rey abarrotadísima de gente disfrutando el pasado domingo de la chirigota del ‘Bizcocho’ no dejan lugar a duda o crítica alguna. Son las fotos finish de un triunfo. El rotundo éxito de la apuesta del equipo de gobierno que lidera Patricia Cavada por esta fiesta es innegable.

Hoy por hoy, el Carnaval de La Isla destaca por méritos propios como un festejo de corte familiar y un evento respetuoso y seguro, alejado de botellones y patosos y sin incidencias, más allá de algún desvanecimiento por unas temperaturas más propias de primavera. Y ese buen ambiente hace que sea el preferido por muchos.

Lo cierto es que el Carnaval de la ciudad consigue reunir cada año a más personas, ya sean de La Isla como de localidades vecinas.

Hay que recordar que en marzo se cumplirán tres años desde que esta céntrica plaza volvió a abrirse al público tras una profunda reforma y siendo uno de sus objetivos actuar como escenario de los principales eventos de la ciudad. Precisamente, entonces la reformada plaza no tardó en debutar como Plaza del Carnaval. Luego vendrían Halloween y Navidad. Tras tres ediciones en este espacio, el Carnaval de San Fernando no ha dejado de elevar el listón edición tras edición.

El equipo de gobierno ha realizado su balance del de este año mediante un comunicado en el que se ha referido a esta plaza como “el mejor escenario de carnaval de la provincia”. Entre los ingredientes de la fórmula de este éxito se encontraban, una vez más, una cuidada decoración, que en esta ocasión remitía al mundo del cine, y un extenso programa de actividades, que incluyó las actuaciones de los primeros premios y las agrupaciones más destacadas del COAC. No en vano, por la Plaza del Carnaval pasaron en estos días figuras como ‘El Yuyu’, Martínez Ares, Bienvenido, ‘Bizcocho’, ‘El Peluca’, ‘El Chapa’, ‘El Sheriff’ o Luis Rivero.

Desde el gobierno local se apunta a la alta ocupación hotelera registrada en la ciudad como uno de los indicadores más claros del éxito de este Carnaval. Sin ir más lejos, según los datos del informe de Horeca, San Fernando alcanzó una media del 91% de ocupación durante este periodo analizado, llegando incluso al 100% el primer sábado, cifras muy superiores a la media provincial, situada en el 81,17%.

“El Carnaval de San Fernando se ha consolidado como un carnaval sin competencia en la Bahía, siendo el complemento perfecto de Cádiz, para aficionados y visitantes que desean disfrutar de la ciudad en un ambiente festivo, seguro y de calidad”, concluía su balance el gobierno local.

Tareas de desmontaje de las carpas, el escenario y la decoración. / Antonio Zambonino

El mejor año de ventas para las peñas

Las peñas también se suman a la euforia de este balance. De hecho, la presidenta de la Federación Isleña de Peñas y Entidades (Fipe), María Cortejosa, ha asegurado que, siendo todos espectaculares, este ha sido “el mejor año desde que la fiesta se celebra en la plaza del Rey”. “Ya no sé que vamos a hacer para superarnos el año que viene”, bromea la responsable de esta entidad.

Las peñas dejan atrás unos fines de semana cargados de ventas y con unas barras que no han dado a basto en cuanto a consumiciones se refiere, llegando incluso a agotar existencias en alguna ocasión. Estas buenas ventas, recuerda Cortejosa, ayudarán a estas entidades a costear su funcionamiento y actividades durante el resto del año.

Por otro lado, la Fipe destaca la implicación de Cavada y su equipo de gobierno para poner en valor el Carnaval isleño y su decisión de hacerlo de la mano de las peñas y entidades. “Hace ocho años el Carnaval estaba muerto en nuestra ciudad y hemos pasado a estar mejor que nunca. Y todo gracias a la apuesta por la fiesta de la alcaldesa, que en todo momento escucha y tiene en cuenta las opiniones y sugerencias de nuestros colectivos. Todo ello también ha traído un renovado interés y un necesario relevo generacional en las peñas, cuando algunas hasta llegaron a dudar de su continuidad”, concluye Cortejosa su balance.