San Fernando pone el punto final a su Carnaval: la cabalgata y la chirigota del Bizcocho echan en cierre a la fiesta

El domingo tocó poner el punto final al Carnaval 2026 –al menos al Carnaval 'oficial'– y a los dos intensos fines de semana que ha regalado un año más la fiesta en La Isla. Y se hizo –eso se ha convertido en una de las claves– con una nueva dosis de agrupaciones en el escenario de la plaza del Rey, que tuvo como gran protagonista de la jornada a la aclamada chirigota del Bizcocho, primer premio del Falla. Y también, por otro lado, con esa versión infantil del Carnaval isleño que es la cabalgata, que pasado el mediodía salió de la avenida Constitución en busca de la calle Real siguiendo un animado y colorido recorrido por el centro.

A la arteria principal de la ciudad –sigue siéndolo a pesar de todo– asomó cuando el reloj daba ya la una. Hora clave en la que la presencia de un público eminentemente familiar se agolpaba a ambos lados de la acera para ver el pasacalles carnavalero. Entre las filas que aguardaban el paso de las carrozas, muchos, muchos niños disfrazados con sus padres. También hubo muchos, muchos papelillos tanto dentro como fuera del pasacalles. Eso es algo que no ha cambiado en el Carnaval de La Isla.

El Carnaval recorre las calles con la cabalgata infantil antes de despedirse de San Fernando / Redacción San Fernando

La cabalgata –evidentemente mejorable– desde la cabeza su temática infantil con los hinchables gigantes de Mickey, Minnie, el Pato Donald... Todo un clásico. A ello se sumaron las carrozas –10 en total– que como norma evocaban algunas de las más conocidas películas del género de animación para enganchar a los más pequeños de la casa: ahí estaban Mulán, Lilo & Stich, Rapunzel en su versión de Enredados, El jorobado de Notre Dame, Sing y más Patos Donald además de un Stranger Things asumiendo su papel de serie de moda. Dentro de la cabalgata iban también las agrupaciones de la localidad a modo de pasacalles. Y como broche, la carroza de las colombinas precedida de una batukada y de un pasacalles de danzarinas de alegres ritmos cubanos. Esa puesta en escena que brindaba la cabalgata en el broche final de la fiesta, en todo caso, sirvió para animar la calle y cumplió con esa función que tiene de dar también su sitio –y su momento– a los niños en el Carnaval de La Isla, que no todo va a ser escuchar agrupaciones en la plaza del Rey. Aunque de eso otro también hubo en este último día de fiesta. Y mucho.

El rey de la función –evidentemente– fue el Bizcocho con su chirigota 'Shhhh!', primer premio del COAC 2026, y una de las actuaciones más esperadas en esta jornada de domingo. Salió al escenario después de que la cabalgata llegara a su término al llegar al epicentro carnavalero. El carrusel de agrupaciones, no obstante, dio comienzo antes con la comparasa de El Chapa y Raúl Cabrera 'El desguace', que fueron los encargados de abrir el telón tras una intensa jornada de sábado que a la noche tuvo también a otro de esos primeros espadas en el escenario de la plaza del Rey: el cuarteto del Gago '¡Qué no vengan!'.

El Concurso de Pasodobles de El Timón, que en los últimos años se ha convertido en un referente del Carnaval isleño y que ha estado muy presente también en esta edición de la fiesta, compartió también el protagonismo de esta última jornada con su última sesión, en la que se pudieron escuchar las actuaciones de la chirigota de Rober Gómez 'Los Robins', de la chirigota de Miguel Llul 'Una chirigota en teoría' –otra de las más esperadas por el público que se dio cit en la plaza del Rey– y rematar la faena con la chirigota de El Búho 'Habemus papa'.

Lo cierto es que La Isla disfrutó de una animada y ambientada jornada de un Carnaval que ha venido a consolidar el formato por el que ha apostado el Ayuntamiento en los últimos años, que convierte la plaza del Rey en un escenario de grandes proporciones por el que pasan sin falta los más grandes de la fiesta para deleite de los grandes aficionados, que de esos sigue habiendo muchos en La Isla.