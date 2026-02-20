10 carrozas integrarán la cabalgata del Carnaval de San Fernando, que este domingo recorrerá las calles

El Ayuntamiento de San Fernando celebrará el próximo domingo 22 la tradicional Cabalgata de Carnaval 2026 que volverá a llenar las calles de la ciudad de color, música y animación. La cabalgata contará con un total de 10 carrozas temáticas y diversos pasacalles que acompañarán al cortejo, integrando tanto a servicios municipales como a colectivos y entidades participantes.

El desfile se abrirá con la Policía Local y Protección Civil, seguido del pasacalles de agrupaciones locales. A continuación, formarán parte del recorrido las carrozas y pasacalles inspirados en la temática de las películas de Disney como Mulán, Lilo y Stitch, Brave, Mickey Mouse, El Jorobado de Notre Dame, y también otras como una carroza de la película Canta, de la serie Stranger Things, así como la de la de Bahía Sur, una carroza inspirada en las fiestas venecianas, un pasacalles de ritmos cubanos, para cerrar la carroza de las colombinas.

La salida está prevista a las 12.00 horas y la llegada de la cabeza del desfile a la plaza del Rey se estima en torno a las 14.00 horas. El recorrido será por la avenida Constitución, rotonda Tomás y Valiente, carretera de Camposoto, calle Luis Milena, calle Real y finalizará en la plaza del Rey.

En materia de limpieza y seguridad, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial con motivo de la Cabalgata de Carnaval, que irá de forma inmediata tras el paso del cortejo para garantizar que el recorrido, queden en las mejores condiciones posibles en el menor tiempo. Este refuerzo se sumará al operativo ordinario previsto para todo el fin de semana, con el objetivo de mantener los espacios públicos limpios, cuidados y preparados para el desarrollo del resto de actividades programadas.

En cuanto a la seguridad, se ha previsto un importante refuerzo de efectivos para asegurar el normal desarrollo del evento y velar por la tranquilidad de la ciudadanía y visitantes. Durante el fin de semana participarán un total de 25 agentes de los cuerpos de Policía Local y Policía Nacional, que coordinarán el dispositivo de control, regulación del tráfico y prevención.

Además, el operativo contará con la colaboración de 23 voluntarios de Protección Civil, encargados de labores de apoyo y atención, así como con seis efectivos del Consorcio de Bomberos, preparados para intervenir ante cualquier eventualidad.

Con este despliegue, el Ayuntamiento busca garantizar que la jornada festiva se desarrolle con normalidad, seguridad y en un entorno adecuado para el disfrute de todos los asistentes.