El Carnaval de San Fernando vuelve a la calle: este viernes, Martínez Ares y el Peluca en la plaza del Rey

El Carnaval de San Fernando volverá a echarse a la calle este viernes. Y empezará bien fuerte el fin de semana. El protagonista de la jornada será indiscutiblemente Antonio Martínez Ares, que actuará con su comparsa 'Los humanos' a la hora torera de las cinco de la tarde en el escenario de la plaza del Rey.

Pero habrá mucho más, claro. El Concurso de Pasodobles de El Timón volverá con renovados bríos con una nueva fase de actuaciones, entre las que se incluye la de la chirigota del Peluca, 'Los amish del mono, fuimos a por piononos', sobre las 22.00 horas. Y también será una oportunidad para disfrutar de los coros con Luis Rivero y 'ADN' y con el coro de San Fernando, 'El Reino de los Cielos'.

Comparsa, Los humanos - Gran Final

Además, en las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León se celebrará también desde las 17.00 horas el Concurso de Infantiles 'Ramón de la Rosa', una cita que regresa tras el éxito del pasado año y que, como novedad, incorpora la modalidad de comparsas. En total serán 14 las agrupaciones participantes llegadas de San Fernando, Cádiz, El Puerto de Santa María, Barbate y Chiclana de la Frontera, que mostrarán sobre el escenario el talento y la calidad de la cantera carnavalera.

Viernes 20