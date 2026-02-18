14 grupos participarán en el Concurso de Agrupaciones Infantiles del Carnaval de San Fernando

San Fernando acogerá durante las jornadas del viernes y sábado una nueva edición del Concurso de Infantiles 'Ramón de la Rosa' en el Centro de Congresos, una cita que regresa tras el éxito del pasado año y que, como novedad, incorpora la modalidad de comparsas. En total serán 14 las agrupaciones participantes llegadas de San Fernando, Cádiz, El Puerto de Santa María, Barbate y Chiclana de la Frontera, que mostrarán sobre el escenario el talento y la calidad de la cantera carnavalera.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de San Fernando continúa promocionando y apostando por los más jóvenes, fortaleciendo la base del Carnaval y ofreciendo un espacio destacado para que las nuevas generaciones desarrollen su creatividad y pasión por esta fiesta.

El viernes, a partir de las 17.00 horas, será el turno de las chirigotas infantiles, que actuarán en el siguiente orden: 'Lo Mejor de lo Mejor', 'Las Peloteras', 'Los Manitas de la Garita', 'Los Malélficos', 'La chirigota de la Isla', 'Venimos de Nuevo', 'Los Doce Hijos de Juan' y 'Mi Modelo de Chirigota'.

El sábado, desde las 12.00 horas, debutará la modalidad de comparsas infantiles con las actuaciones de 'Los Comecocos', 'Las Marmotas', 'En mi esquinita te espero', 'Las Traviesas', 'Los Granujas' y 'El Hilo Rojo'.

La concejala de Fiestas, Nerea León, ha destacado que "este concurso es una muestra clara de que el carnaval tiene futuro. La ilusión, el trabajo y el talento de nuestros niños y niñas garantizan que esta fiesta siga creciendo y manteniendo viva su esencia".

Concurso de Romanceros

Paralelamente, desde este martes se está celebrando el Concurso de Romanceros, en el que ya han participado once con una notable asistencia de público. Las risas y el buen ambiente marcaron una jornada en la que se pudo disfrutar del ingenio y el humor de una modalidad profundamente arraigada en la ciudad.

Hoy será el turno de otros once romanceros, 'Los reyes catódicos', '¡¡¡Hasta los santos ojones!!!', 'El gran anfitrión', '¡Esto es Cádiz y aquí hay que Mad Max!', 'Baja la basura, Paco', 'El tiempo entre costuras', 'La del paquete', 'El cobrador del frac', 'La verdadera historia de Dr. jekyll y Mr. gay' y 'El que echaron del parnaso y le dieron un repaso’'.

Para mañana, antes del fallo del jurado, está prevista la participación de '¡Quillo que dejes ya de inventar!', 'Con los dos pies por delante', 'El tío Iosé', 'Er romanpeo', 'No me invites al convite', 'María Pita se irrita', 'El contactado', 'Ulises 58', 'De profesión, arquero', 'Er papi el enigma de otra galaxia' y 'Cuando me iba a jubilá me llaman pa trabajá'.