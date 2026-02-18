El Concurso de Romanceros, el animado interludio carnavalero entre los dos fines de semana de la fiesta en San Fernando

El Carnaval de San Fernando aprovecha el intermedio entre un fin de semana y otro para disfrutar de su Concurso de Romanceros, que se ha convertido en una cita imprescindible de la versión isleña de la fiesta. Las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León ofrecieron este martes, coincidiendo con el primero de los tres días de concurso, un ambiente de lo más animado con los primeros de los 32 participantes del concurso: ‘Capitán ¿Cómo está la cosa?’, ‘No hace frío, hace humedad’, ‘Dj papelillos in session’, ‘Zencillo y natural, romancero espiritual’, ‘La mama’, ‘El Rey Guetón’, ‘¿Coherlo ahí?’, ‘Cambié la marsellesa por la Cuesta de las Calesas’, ‘Las pisoteás’, ‘Afina la nota, Roca’ y ‘Un romancero mu nobelero’.

Y el concurso continuará este miércoles a partir de las 18.00 horas con las actuaciones de ‘Los reyes catódicos’, ‘¡¡¡Hasta los santos ojones!!!’, ‘El gran anfitrión’, ‘¡Esto es Cádiz y aquí hay que Mad Max!’, ‘Baja la basura, Paco’, ‘El tiempo entre costuras’, ‘La del paquete’, ‘El cobrador del frac’, ‘La verdadera historia de Dr. jekyll y Mr. gay’ y ‘El que echaron del parnaso y le dieron un repaso’.

Participantes en el Concurso de Romanceros del Carnaval de San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal

Este jueves, tras la última tanda, el jurado dará a conocer el nombre del premiado, lo que preparará a La Isla ya para lanzarse de lleno a disfrutar de su segundo fin de semana de Carnaval.

Una de las novedades que este año ha introducido el Ayuntamiento de San Fernando en el concurso es la adecuación de un punto -una tarima- a las mismas puertas del centro de congresos para facilitar las actuaciones de romanceros en la calle durante todo el Carnaval con el propósito de potenciar esta modalidad carnavalera y acercarla aún más al público.

El Ayuntamiento isleño, en esta 21ª edición del Concurso de Romanceros, mantiene intacta la dotación económica de los premios, con lo que habrá un primer premio dotado con 600 euros, un segundo premio de 450 euros, un tercer premio de 300 euros y un premio al cartelón, que recibirá 150 euros.

Los romances, según las bases del concurso, son de tema libre y de carácter humorístico. Podrán estar escritos mayoritariamente en octosílabos y rimados al menos los pares, aunque se reconoce cierta flexibilidad métrica por el carácter no profesional del concurso. Eso sí, deberán llevar entre 40 y 70 cuartetas. Preferentemente, su duración no deberá exceder de los 15 minutos desde la puesta en escena.