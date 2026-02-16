Las colombinas del Carnaval de San Fernando se visten de las emociones de 'Del Revés 2' para las fiestas

El disfraz con el que este año se visten las colombinas de San Fernando para el Carnaval tiene algo que ver con la temática escogida para decorar la fiesta: el cine. Pero, concretamente, con una película de animación: Del revés 2. El filme ha sido la fuente de inspiración para Jesús Domínguez Vidi, que ya el año pasado caracterizó a las damas del Carnaval con trajes alusivos a las fiestas locales.

La película en cuestión conecta directamente con el mensaje que se intenta transmitir: "La importancia de comprender y gestionar las emociones, especialmente en la adolescencia, una etapa donde el bullying puede causar un gran impacto".

Así, a través de sus personajes, la historia que cuentan estos tejidos muestra cómo emociones como la tristeza, el miedo o la ansiedad "forman parte de nuestro crecimiento y deben ser escuchadas, no reprimidas". De ahí que, a pesar de lo que representan -el miedo, la ira, el asco...- pueda suscitar un rechazo inicial, no tienen una connotación negativa.

"En un año en el que el Carnaval está dedicado al mundo del cine, esta elección permite unir diversión, creatividad y reflexión. Igual que en la película las emociones aprenden a convivir y apoyarse, nuestras colombinas se convierten en un símbolo de empatía, respeto y unión frente al bullying, recordando que entender lo que sentimos —y lo que sienten los demás— es el primer paso para construir una convivencia más sana y feliz", se explica.

Este año, el acto de proclamación de la Colombina Mayor, Elena Balbino Fernández Solano, y de su corte se llevó a cabo el pasado sábado durante el inicio de la Gala del Carnaval que se celebró en la plaza del Rey y que estuvo protagonizada por el comparista y cantautor Jesús Bienvenido.

Las colombinas, papel que asumen las salineras durante las fiestas del Carnaval, fueron llamadas una a una al escenario en un acto conducido por la periodista Paz Santana para ser recibidas por la concejala de Fiestas, Nerea León. A medida que fueron pasando por el escenario para la proclamación se fueron dando algunas pinceladas de sus disfraces, alusivos a las emociones. La última, como es costumbre, fue la nueva Colombina Mayor, que recibió de manos de la alcaldesa, Patricia Cavada, la correspendiente insignia.