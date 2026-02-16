El Carnaval en la calle
Las colombinas del Carnaval de San Fernando, tras su proclamación / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)

Las colombinas del Carnaval de San Fernando se visten de las emociones de 'Del Revés 2' para las fiestas

El filme sirve de fuente de inspiración para el diseño de los trajes apostando así también por la temática del cine, que decora la plaza del Rey

Bienvenido, protagonista de la Gala del Carnaval de San Fernando

El disfraz con el que este año se visten las colombinas de San Fernando para el Carnaval tiene algo que ver con la temática escogida para decorar la fiesta: el cine. Pero, concretamente, con una película de animación: Del revés 2. El filme ha sido la fuente de inspiración para Jesús Domínguez Vidi, que ya el año pasado caracterizó a las damas del Carnaval con trajes alusivos a las fiestas locales.

La película en cuestión conecta directamente con el mensaje que se intenta transmitir: "La importancia de comprender y gestionar las emociones, especialmente en la adolescencia, una etapa donde el bullying puede causar un gran impacto".

Así, a través de sus personajes, la historia que cuentan estos tejidos muestra cómo emociones como la tristeza, el miedo o la ansiedad "forman parte de nuestro crecimiento y deben ser escuchadas, no reprimidas". De ahí que, a pesar de lo que representan -el miedo, la ira, el asco...- pueda suscitar un rechazo inicial, no tienen una connotación negativa.

"En un año en el que el Carnaval está dedicado al mundo del cine, esta elección permite unir diversión, creatividad y reflexión. Igual que en la película las emociones aprenden a convivir y apoyarse, nuestras colombinas se convierten en un símbolo de empatía, respeto y unión frente al bullying, recordando que entender lo que sentimos —y lo que sienten los demás— es el primer paso para construir una convivencia más sana y feliz", se explica.

Este año, el acto de proclamación de la Colombina Mayor, Elena Balbino Fernández Solano, y de su corte se llevó a cabo el pasado sábado durante el inicio de la Gala del Carnaval que se celebró en la plaza del Rey y que estuvo protagonizada por el comparista y cantautor Jesús Bienvenido.

Las colombinas, papel que asumen las salineras durante las fiestas del Carnaval, fueron llamadas una a una al escenario en un acto conducido por la periodista Paz Santana para ser recibidas por la concejala de Fiestas, Nerea León. A medida que fueron pasando por el escenario para la proclamación se fueron dando algunas pinceladas de sus disfraces, alusivos a las emociones. La última, como es costumbre, fue la nueva Colombina Mayor, que recibió de manos de la alcaldesa, Patricia Cavada, la correspendiente insignia.

Elena Balbina Fernández Solano. La Colombina Mayor representa con su traje la Alegría. Simboliza la luz que puede abrirse paso incluso en los momentos más difíciles. La alegría no representa solo la felicidad superficial, sino la fuerza interior que ayuda a superar obstáculos, a tender la mano a quien lo necesita y a transformar las situaciones negativas en oportunidades para crecer. Dentro del mensaje contra el bullying, su figura encarna la esperanza, la empatía y la capacidad de contagiar optimismo. Es el recordatorio de que una sonrisa, una palabra amable o un gesto de apoyo pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Así, es el carnaval de San Fernando es la alegría compartida y el respeto. La alegría es el carnaval y que desde esta plaza del Carnaval se transmita la felicidad para el resto de la Isla y del mundo.
Sandra Mª Bulpe Ortiz.Representa el MIEDO: esa emoción que nos surge y no sirve como salvavida ante situaciones que nos descontrolan, que nos desestabilizan pero que es tan necesaria ya que nos mantiene despiertas ante una situación para que nuestra vida sea apacible.
Rocío Cózar Santos. Representa LA NOSTALGIA: La nostalgia es inspiradora, fortalece los vínculos, nos aferra a quienes queremos, a los lugares que nos gustan, nos hace volver a revivir experiencias positivas e inolvidables.
Andrea González Rivero. Representa LA IRA: fundamental para hacer valer nuestros derechos, para poner límites, para saber decir que no. En definitiva, es una pieza clave para el empoderamiento y autonomía personal.
Silvia Gorrado Jardines. Representa LA ANSIEDAD: La ansiedad te prepara para la vida, aumenta nuestra concentración, nos ayuda a interpretar los riesgos y sobre todo, nos ayuda a plantearnos retos en la vida. En definitiva, nos ayuda a superarnos.
Nerea Iglesias Marín. Representa EL ASCO : nos aparta de lo que te hace daño, de lo tóxico. Nos ayuda a reconocer cuál es nuestro sitio y a reconocernos a nosotros mismo, saber qué nos gusta, cuáles son nuestras pasiones y donde no quieres estar.
Celia Sánchez Galea. Representa EL ABURRIMIENTO: El aburrimiento es el antídoto para buscar la alegría, para construir nuestros gustos y para observar la vida. A partir del aburrimiento surgen las mejores ideas.
Laura Muñoz Romero. Representa LA VERGUENZA: nos ayuda a controlar nuestras emociones y a desarrollar habilidades sociales, a socializar y a sentirnos con ganas de formar parte de un grupo. Es una forma de vencer.
Aurora del Carmen García Curbello. Representa TRISTEZA: la tristeza nos permite sanarnos y curarnos así como, reconocer lo que nos hace daño, nos inquieta, nos ayuda y nos inspira a la hora de tomar buenas decisiones.
