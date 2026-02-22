San Fernando disfrutó el sábado de una animada jornada de Carnaval repleta de actuaciones en la plaza del Rey.
1/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
2/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
3/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
4/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
5/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
6/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
7/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
8/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
9/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
10/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
11/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
12/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
13/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
14/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
15/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
16/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal
17/17
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
/
Juan Antonio Sánchez Bernal