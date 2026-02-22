El Carnaval en la calle
Agenda del domingo de piñata: la Bruja Piti, carruseles y eventos gastronómicos
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal

Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando

Carnaval en San Fernando: este domingo, cabalgata y las chirigotas del Bizcocho y de Llul en la plaza del Rey

San Fernando disfrutó el sábado de una animada jornada de Carnaval repleta de actuaciones en la plaza del Rey.

Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
1/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
2/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
3/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
4/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
5/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
6/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
7/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
8/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
9/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
10/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
11/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
12/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
13/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
14/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
15/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
16/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal
Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando
17/17 Las imágenes del sábado de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal

También te puede interesar

Lo último

stats