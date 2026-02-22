Estos robots tan simpáticos dan miedo: China sí tiene un plan

En el especial de Fin de Año en China no aparece ni José Mota ni Raphael sino que es un recorrido folclórico y lo más pomposo posible por las glorias nacionales de un país que es más inmenso que un continente. En la noche que da paso al nuevo año, en este caso el pasado 16 de febrero, la cadena CCTV se despliega durante horas con números musicales que harían palidecer a José Luis Moreno en sus momentos de mayores delirios. Una noche entera, toda la noche entera, exaltando lo que fueron y, por tanto, lo que son. Lo celebran llenándose de colores y marcialidad.

En el fastuoso especial de este año, sublimación de las pantallas LED y de cuanto puede dar la IAen estos momentos, que ya es muchísimo, la más firme musculatura china la han presentado sus robots. Fibrosos cacharros impersonales con toda la precisión y apariencia de alma. Igual causan asombro como inquietud. Yprecisamente por ese lado inquietante asistimos a una exhibición de kung fu y acrobacias donde los humanoides hicieron alarde de elasticidad y afinación en las órdenes. Los robots tienen ya apostura y compostura de humanos. Decididos e implacables. Danzarines capaces de lo mejor. Y si es necesario, también de lo peor.

Fue un número de apariencia dicharachera y subtexto bélico donde China presenta lo mejor de sus credenciales tecnológicas. En EEUUestán a por uvas, a por sus propias uvas, en un declive que parece arrastrar a Europa. Con el 2049 en el horizonte, su centenario, China sí tiene un plan.