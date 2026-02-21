Agenda del domingo de piñata del Carnaval de Cádiz 2026: la Bruja Piti, carruseles y eventos gastronómicos

El Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz de otra edición

El Carnaval de Cádiz 2026 dice adiós este domingo con la quema de la Bruja Piti en un novedoso espectáculo en las Puertas de Tierra. Pero antes se podrá disfrutar de nuevo de las coplas de las agrupaciones callejeras y oficiales. Habrá carruseles de coros y degustaciones gastronómicas en tres puntos del casco histórico. Los más pequeños también tendrán sus lugares de diversión.

Programación

12:00. Concierto Luli Pampín

En San An tonio, donde los pequeños podrán disfrutar del las actividades Carnaval infantil, Casa del Carnaval, Academia de pequeños carnavaleros, Concurso infantil de disfraces y La fantasía del Carnaval.

12:00. Gran Piñata Plaza Ana Orantes

Y Parque Mágico de la Fantasía hasta las 18.00 horas.

12:00. Entrega premios Peña La Estrella

Actúan en el tablao de Candelaria ‘Los pájaros carpinteros’ (12.00), El Manicomio (12.30); Las mil maravillas (13.00); ADN (13.20);La esencia (13.40); Homenaje a Paco Alba (14.00); OBDC - Me quedo contigo (14.30); ‘Los Amish del mono’ (15.00); Los que van a coger papa (15.30); La pandilla Inclusiva (16.00); Los tres cuarteteros...(16.20); Los latin kin de la calle Paskin (16.40); Una chirigota en teoría (17.00); Los cadisapiens . La involución (17.30); Los hombres de Paco (18.00) horas.

13:00. Chirimurga en Casa del Carnaval

Taller de batería para murga uruguaya. Impartido por Jonás de León. (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).

13:00. Dos palos al botellón

Encuentro de cuartetos en la plaza de la Catedral de Cádiz.

13:00. Carruseles de coros

En la plaza Abastos: La Carnicería; Café Puerto América; Dame Veneno; ¡Que pechá de paja!; Los Mentirosos; La Marinera; La Ciudad perfecta; El Sindicato; Tu Muralla; Los Caletarios; Los Gipsy Kay; El Reino de los Cielos; Las Gladitanas; Al Garete. Y en la plaza del Mina:A pico y pala; Tu Muralla; Los Matarratas; Las Mil Maravillas.

13.00. Gran Berzá Carnavalesca

Gran Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas. Habrá degustación gratuita de 4.500 raciones de Berza con su “pringá” y todo, acompañadas de cerveza o manzanilla. Desde las 13.00 actúan el coro ‘El reino de los cielos’ (13.00), ‘Los caletarios’ (13.30), ‘Las mil maravillas’ (14.00), la chirigota ‘Seguimos cayendo mal’ (14.30); la comparsa ‘La última noche’ (15.00), la comparsa ‘Los invencibles’ (15.30); ‘Los hijos de Cádiz’, (16.00); la comparsa ‘La marea’, (16.30);chirigota ‘Los de la tribu de al lao’ (17.00). En A.VV Murallas de San Carlos.

20.00. Bruja piti y espectáculo de luz y sonido

En las Puertas de Tierra, espectáculo musical con melodías emblemáticas del Carnaval de Cádiz desde una perspectiva contemporánea, fusionando los ritmos carnavalescos con sonidos electrónicos actuales. La música se sincronizará con efectos de fuego e iluminación que darán vistosidad al espectáculo. También se lanzarán para la ocasión papelillos biodegradables. Como colofón final al espectáculo, tendrá lugar la quema de la Bruja Piti y con ello, la clausura del Carnaval de Cádiz.