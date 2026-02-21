Agenda del segundo sábado de Carnaval de Cádiz 2026: Cabalgata del Humor, carruseles de coros y panizas gratuitas

Los coros vuelven a recorrer el centro en tres enclaves diferentes. Para tomarse algo mientras se escuchan coplas están la Panizada de la peña Paco Alba, las Migas Extremeñas y el Carnaval Solidario de Adelante Andalucía. La tradicional Cabalgata del Humor saldrá desde el colegio Santa Teresa y se dirigirá a San Juan de Dios por La Caleta, el Parque y la Alameda.

10:00 a 13.00

Exposición ‘Carnavaleras’

En el Centro Integral de la Mujer (Plaza de El Palillero). Fotografías de Joaquín Hernández ‘Kiki’.

12:00

Final del concurso de tanguillos

En el Gran Teatro Falla.

12:00 a 18.00

Carnaval infantil

Plaza de San Antonio: Carnavalati infantiliti. (Karaoke, talleres, la oca carnavalera...).

12:30 y 14.15

Cata cultural de vinos

‘Del Carnaval de Cádiz y sus vinos’. Cata cultural. Con visita guiada + música (dos sesiones). En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).

13:00 a 18:00

La cantera callejea

En Palillero, Candelaria y San Juan de Dios. Agrupaciones infantiles y juveniles.

13:30

Migas extremeñas

XXIX Degustación de migas extremeñas en la Casa de Extremadura en Cádiz, calle Regimiento de Infantería, 7. Actuarán agrupaciones carnavalescas.

13:30

Carruseles de coros

En El Mentidero estarán los coros La Marinera, ¡Que pechá de paja!, Las Mil Maravillas, La Perla de Cádiz, La Ciudad Perfecta, Tu Muralla, Al Garete, Dame Veneno y Los Mentirosos. En La Viña: Las Gladitanas, ADN, Los Matarratas, A pico y pala, Los Caletarios, La Carnicería, La Viña del Mar, El Sindicato y Los Gipsy Kay. En Candelaria: La Esencia, El Reino de los Cielos y Café Puerto América.

13:30

Panizada Popular

Organizada por la peña Paco Alba en las Bóvedas de Santa Elena. Reparto gratuito de panizas y huevos de fraile. Imposición de la Paniza de Oro al comparsista Juan Catalán Bea ‘Catalino’. Se celebrará la final del XXVI Concurso de Tangos y Pasodoble, actuando los coros La esencia, ADN y ¡Qué pechá de paja!. Las comparsas Los hijos de Cádiz y OBDC, me quedo contigo. Y las chirigotas Los Robin y Los de la tribu de al lado.

14:00

IV Carnaval Solidario

Organizado por Adelante Andalucía en su local de la calle Sagasta, 18. A beneficio de la Caravana por la Paz del pueblo saharaui. Actúan Las Eurovisivas, Las Palmeras (Las Matacharis), Ladelfindelmundo (chirigota feminista de Sevilla), Las Prinsiesas (chirigota Las Beduinas), la Coral infantil: por culpa del OPUS casi hacemos un octopus, los romanceros Me coges en mal momento, La experta cirujana, La que limpia a diario pa un inglés y un mesetario (la kelly), Las gallinas sarvahes del Río San Pedro (chirigota Rockera), El cartelón (chirigota Platónica), chirigota Los abertzales de la playa Los Corrales, el romancero Cambié la Marsellesa por la Cuesta de las Calesas y la chirigota Esto pinta mal (Los del Parchís).

18:00

Cabalgata del humor

Cabalgata del Humor y XXXVII Marcha Carnavalesca. Recorre la circunvalación del casco histórico. Salida del Colegio Santa Teresa: Avda. Duque de Nájera, Dr. Gómez Ulla, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Apodaca , Plaza Argüelles , Plaza de España , Avda. Cuatro de Diciembre y Plaza de San Juan de Dios.

20:00

Concierto en la Casa del Carnaval

Camerata L’istesso Tempo de Cádiz. ‘Cien años de Carnaval’.

Dirigido por José Luis López Aranda.

21:00

Conciertos en San Antonio

Vera Fauna y Lori Meyers.