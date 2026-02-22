Carnaval en San Fernando: este domingo, cabalgata y las chirigotas del Bizcocho y de Llul en la plaza del Rey

San Fernando se despedirá hoy de su Carnaval tras dos intensos fines de semana en la plaza del Rey que han tenido como protagonistas las actuaciones de los primeros espadas de la fiesta y de las agrupaciones que más juego han dado en el Falla: Martínes Ares, Bienvenido, Yuyu,Gago, Peluca... Hoy, además, pondrán el broche las chirigotas del Bizcocho –primer premio en el COAC 2026– y de Llul, que ha sido también una de las más sonadas y de las que más ha llamado la atención en el célebre concurso por su tipo de Stephen Hawking.

Pero el escenario, en esta jornada de domingo, tendrá que compartir protagonismo como la cabalgata que a las 12.00 horas saldrá de la avenida Constitución para terminar en la plaza del Rey. La cita se mantiene en el Carnaval isleño como una de las grandes propuestas infantiles y familiares.

La cabalgata contará con un total de 10 carrozas temáticas y diversos pasacalles que acompañarán un cortejo en el que también participarán las agrupaciones locales. Las carrozas estarán inspiradas en conocidas películas infantiles, tales como Mulán, Lilo y Stitch, Brave, Mickey Mouse, El Jorobado de Notre Dame o Canta. También podrá verse en la cabalgata una de la popular serie Stranger Things, así como la carroza de Bahía Sur y otra inspirada en las fiestas venecianas. En el desfile habrá también un pasacalles de ritmos cubanos y la carroza de las colombinas se encargará de cerrar la comitiva, como viene siendo habitual en los últimos años.

La salida está prevista a las 12.00 horas y la llegada de la cabeza del desfile a la plaza del Rey, donde concluirá la cabalgata, se estima en torno a las 14.00 horas. El recorrido será por la avenida Constitución, rotonda Tomás y Valiente, carretera de Camposoto, calle Luis Milena y calle Real.

La otra cara del Carnaval volverá a ser el monumental escenario de la plaza del Rey, por el que pasará un buen número de agrupaciones a partir de las 14.00 horas para entonar la mejor despedida posible del Carnaval. El carrusel de actuaciones dará comienzo en torno a las 14.00 horas –cuando acabe de pasar la cabalgata– con la comparasa de El Chapa y Raúl Cabrera 'El desguace'.

A las 15.00 horas está prevista una de las más esperadas, la chirigota del Bizcocho, 'Shhhh!', primer premio en el COAC. El Concurso de Pasodobles de El Timón se retomará a las 16.00 horas con las actuaciones de la chirigota de Rober Gómez 'Los Robins' para seguir a las 17.00 horas con la chirigota de Miguel Llul 'Una chirigota en teoría' y rematar la faena a las 18.00 horas con la chirigota de El Búho 'Habemus papa'.

La actuación de la comparsa de Martínez Ares y de la chirigota del Peluca 'Los amish del mono' durante la tarde y la noche del pasado viernes fueron las encargadas de abrir el telón al segundo fin de semana de Carnaval en La Isla, que ayer continuó con otra pletórica y soleada jornada de destacadas actuaciones en la plaza del Rey.

Uno de los momentos más especiales se vivió con la entrega del Premio Timón de Oro a José Luis García Cossío 'El Selu' en reconocimiento a su trayectoria y aportación al Carnaval. La distinción que cada año otorga la Asociación de Amigos del Timón quiso así premiar toda una vida dedicada al Carnaval con sus chirigotas coincidiendo con que El Selu protagoniza no solo el cartel de este año en La Isla, sino que, aprovechando la dedicatoria al cine que se ha escogido para la decoración, preside también la plaza del Rey con una recreación de uno de sus tipos más conocidos que se representa a modo de los Oscars. A la actuación de la chirigota del Sheriff, 'Los semicuraos' siguió una nueva fase del concurso de pasodobles de El Timón que contó con agrupaciones como la comparsa de Nene Cheza, 'Los pájaros carpintero', la chirigota Los Pibes, 'Los hombres de Paco' y lal chirigota de El Búho 'Habemus papa' que ambientaron la tarde en la plaza del Rey. A la noche estaba previsto que pasara por el escenario el cuarteto del Gago.

Entrega del Timón de Oro del Carnaval de San Fernando a El Selu / Juan Antonio Sánchez Bernal

