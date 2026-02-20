Martínez Ares pone alto el listón para el segundo fin de semana de Carnaval de San Fernando

Este viernes tocaba ser humano en la Plaza del Carnaval, porque de tal condición es no saber resistirse a la tentación que siempre supone escuchar a la comparsa de Antonio Martínez Ares, que este año responde al nombre de ‘Los humanos’. Bien traído.

Poco importó que actuase a una hora más propia de echarse una buena siesta, de iniciar una corrida de toros, o, si se es británico, tomar el té. Si los de Martínez Ares están sobre un escenario a las cinco de la tarde, aquellos que le rezan al Carnaval no faltan a la cita. Y así fue, con la Plaza del Carnaval a rebosar de gente para alegría de los hosteleros y de unas peñas que con sus carpas están haciendo en febrero su agosto particular.

El segundo fin de semana del Carnaval de San Fernando empezaba fuerte: con el reclamo de uno de los autores más venerados del Carnaval, que sumó en el último COAC el segundo premio en comparsa. Isleños y visitantes se daban cita para escuchar a estos sabios que repasaban la historia de la propia humanidad y que se aferraban a Cádiz como pócima redentora.

Mucho que disfrutar

Pero hay mucho Carnaval más allá de Martínez Ares hoy en San Fernando. De esta forma, el Concurso de Pasodobles de El Timón vive una gran jornada para el gracias a un programa de actuaciones que, a eso de las diez de la noche, cierra la chirigota del ‘Peluca’: ‘Los amish del mono, fuimos a por piononos’. Las risas y la diversión han estado aseguradas.

La tarde del viernes también ha ofrecido la oportunidad de disfrutar del coro de Luis Rivero, ‘ADN’, y de otro coro que jugaba en casa: ‘El Reino de los Cielos’.

Tampoco se ha olvidado la fiesta de la cantera. De hecho, la chirigota juvenil ‘Los Lamine Yamal de Santa María del Mar’ fue telonera de la comparsa de Martínez Ares y el centro de congresos es escenario para el Concurso Infantil de Agrupaciones Ramón de la Rosa, en el que se dan cita las 14 agrupaciones infantiles que participaron en el COAC. Cuando se trata de disfrutar el Carnaval de San Fernando no entiende de edades.

La plaza del Rey ha lucido repleta de público este viernes. / J.A.S.B.

Todo listo para un intenso sábado

Este sábado se vivirá uno de los momentos más esperados de este segundo fin de semana. A las 13.45 horas se entregará en la Plaza del Carnaval el Premio Timón de Oro a José Luis García Cossío ‘El Selu’, en reconocimiento a su trayectoria. Como siempre, esta distinción parte de la Asociación de Amigos del Timón.

Antes, a las 11.30 horas, tendrá lugar la exhibición de tanguillos a cargo de academias de baile flamenco. Posteriormente, la programación continuará con actuaciones como ‘Los Pájaros Carpinteros (comparsa de Nene Cheza)’, ‘Los Hombres de Paco’ (chirigota Los Pibes), ‘Los Invisibles’ (comparsa del Cornejo), el cuarteto de Ángel Gago ‘¡Que no vengan!’ y la chirigota ‘Seguimos cayendo mal’, de Diego Letrán.

Además, la jornada estará acompañada por numerosas degustaciones gastronómicas de distintas entidades y peñas. Una año más, el Carnaval encuentra su hogar en La Isla con un Ayuntamiento que refuerza su apuesta por esta fiesta.