Las actuaciones de Martínez Ares, Bizcocho, El Peluca y Gago: las grandes bazas del segundo fin de semana de Carnaval en San Fernando

El Carnaval continúa celebrándose en San Fernando con un segundo fin de semana cargado de grandes actuaciones, concursos y propuestas gastronómicas que volverán a convertir la Plaza del Carnaval y distintos puntos de la ciudad en epicentro de la fiesta. Ya el primer fin de semana supuso la demostración del éxito de la política de eventos llevada a cabo desde el gobierno local, con gran afluencia de público, buenas ventas por parte de las casetas y la hostelería, así como un impacto muy positivo en redes sociales por la espectacularidad de la estética de la plaza.

En la misma línea, durante viernes, sábado y domingo, la Plaza del Carnaval acogerá un amplio programa de actuaciones con destacadas agrupaciones que han pasado por el COAC, con grupos semifinalistas y finalistas, con la programación del Ayuntamiento, la FIPE y el tradicional Concurso de Pasodobles El Timón.

La jornada del viernes comenzará a las 16.00 horas con la chirigota juvenil 'Los Lamine Yamal de Santa María del Mar', antes de uno de los platos fuertes del fin de semana: la comparsa 'Los Humanos, de Antonio Martínez Ares'. El cartel continuará con la comparsa 'Las Lobas', de José Cruz (18.00 horas); el coro 'ADN', de Luis Rivero (19.00 h); y el coro 'El Reino de los Cielos', de San Fernando, de los hermanos Betanzos (20.00 horas).

A las 21.00 horas será el turno de la chirigota de Écija 'Nos hemos venío arriba', para cerrar la noche con la chirigota segundo premio y que fuera primer premio el pasado año, 'Los Amish del Mono, fuimos a por piononos (La decepción)'.

Premio Timón de Oro para 'El Selu'

Uno de los momentos más especiales del fin de semana llegará el sábado a las 13.45 horas con la entrega del Premio Timón de Oro a José Luis García Cossío 'El Selu', en reconocimiento a su trayectoria y aportación al Carnaval. Una distinción que otorga la Asociación de Amigos del Timón y que premia toda una vida dedicada a hacer humor con sus chirigotas. Además, se da la circunstancia que el Selu protagoniza no solo el cartel de este año, sino que preside la plaza del Carnaval con una impotente estatua a modo de los Óscars.

Antes de esto, a las 11.30 horas, tendrá lugar la exhibición de tanguillos a cargo de academias de baile flamenco. Posteriormente, la programación continuará con destacadas actuaciones como 'Los Pájaros Carpinteros (comparsa de Nene Cheza)', 'Los Hombres de Paco' (chirigota Los Pibes), 'Los Invisibles' (comparsa del Cornejo), el cuarteto de Ángel Gago '¡Que no vengan!' y la chirigota 'Seguimos cayendo mal', de Diego Letrán.

Además, la jornada estará acompañada por degustaciones gastronómicas en distintas casetas de las entidades y peñas, con propuestas como papas aliñás, pringá popular, papas a la gallega, garbanzos con langostinos, costillas con papas, sopa de tomate o papas bravas, entre otras especialidades.

Cabe recordar, que tanto el viernes como el sábado se celebrará el Concurso de Infantiles Ramón de la Rosa que este año, como novedad, participan también comparsas. Será un total de 14 grupos que pasarán por el Centro de Congresos a partir de las 17.00 horas.

Por otro lado, la Asociación Salesianos celebrará el sábado una degustación de papas aliñás, mientras que el domingo ofrecerá una jamonada popular y la actuación de la antología Sal de Coplas. Por su parte, el Club Carmona Páez organizará el viernes una velada carnavalera con la actuación de la chirigota El Marqués de la Paguita, y el Grupo Empresa Bazán celebrará una chicharronada popular con la actuación de Habemus Papa.

Broche de oro

El domingo será la gran traca final del segundo fin de semana con actuaciones.

Y será el turno del primer premio de este año, la chirigota ‘SSSSHHHH!’, los saeteros del Bizcocho que con su humor cofrade de balcón harán las delicias de un público que a buen seguro llenará la plaza. Hay que recordar que ya el sábado pasado estuvo el primer premio de comparsa y que también estará, como se ha nombrado anteriormente, el primer premio de cuartetos.

Antes de ello, a las 12.00 partirá de la avenida Constitución la Cabalgata de Carnaval, que tiene prevista llegada sobre las 14.00 horas a la Plaza del Carnaval. A partir de ahí comenzará el carrusel de agrupaciones, con la comparsa 'El Desguace' (Chapa y Raúl Cabrera), 'Los Robins' y la relevelación del año, 'Una chirigota en teoría' (tercer premio), la chirigota del Llul que tanto ha llamado la atención a nivel internacional.

Con esta intensa programación, San Fernando reafirma su apuesta por un Carnaval participativo, abierto y lleno de talento, en el que las coplas, la convivencia y la gastronomía popular se dan la mano para seguir haciendo ciudad y tradición.