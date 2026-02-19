Agenda del Jueves de Carnaval en Cádiz 2026: entrega de la Aguja de Oro y Pastora Soler en San Antonio

El tipo de la comparsa 'Los locos' ha obtenido la Aguja de Oro.

Hay Carnaval para todos los gustos en este jueves, con múltiples opciones de escuchar repertorios de agrupaciones del COAC en los tablaos tanto en concursos como en circuitos o de agrupaciones callejeras en El Pópulo. En San Francisco se entregará la Aguja de Oro y Pastora Soler ofrecerá un concierto en la plaza de San Antonio.

10:00 a 13.00

Exposición ‘Carnavaleras’

En el Centro Integral de la Mujer (Plaza de El Palillero). Fotografías de Joaquín Hernández ‘Kiki’.

16:00 a 20.00

Juegos temáticos

‘Alicia en el país de las maravillas’ en San Juan de Dios.

17:00

XV Concurso de Presentaciones Holaquilloquepassa

En la plaza del Mentidero. Actuarán las agrupaciones Los pieles rojas de La Caleta, En mi esquinita te espero, ADN, El sindicato, Las mil maravillas, Los Camerún de La Isla, Los del escondite, El jovencito Frankenstein, Los hombres de Paco, La palabra de Cádiz, Los que la tienen de mármol, La purga (los que no pasan), Cadirvana, La marea y San Taratachín.

18:00

Teatro de títeres ‘La gamusina patafina’

En la plaza de San Francisco.

18:00

Desfile y exposición de maquillajes

Desfile y exhibición de modelos de maquillaje icónicos de agrupaciones de 1998 a 2008. En la Casa del Carnaval. Inauguración de la exposición en homenaje a Basilio Ruiz y renovación de los ‘Tipos de Cuidado’ del fotógrafo Kiki Hernández.

19:00

Certamen de coplas para la cantera

En la plaza San Juan de Dios.

19:15

Gran noche callejera

Fundación Cajasol (Plaza de San Antonio, 14). Actúan Las Prinsiesas, Quillo, que dejes ya de inventar’, Los Protegidos’, Las gallinas Zarvajes del Río San Pedro’ (Shirigota Rockera) y Los Chipirones.

19:30

Circuito de agrupaciones

En la plaza de Candelaria actuarán por este orden OBDC, me quedo contigo, Piensa mal y acertarás (los desconfiaos) y Crónica de una muerte más que anunciada. En La Viña estarán Los Camper del Sur, Ssshhhhh y Los pájaros carpinteros. .

19:30

Callejeras en la Casa del Carnaval

A las 19.30 La Chirigota del Perchero. A las 20.30 Ana Magallanes. (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).

20:00

XXVI Concurso de Pasodobles y Tangos

Organiza: peña Paco Alba en las Bóvedas de Santa Elena. Actúan El reino de los cielos, Los Ken, una chirigota en destrucción, Cadirvana, La carnicería, Qué pechá de paja, Los hombres de Paco, La última noche, Lxs invencibles y ‘Los Mohigangas.

20:00

Circuito de romanceros

‘A golpe de cartelón’. En el barrio de Santa María.

20:30

Circuito de agrupaciones

En la plaza de San Francisco actuarán Una chirigota en teoría y La camorra.

21:00

Entrega de la Aguja de Oro

A la comparsa ‘Los locos’. En la plaza de San Francisco.

21:00

XLII Concurso de Popurrís

Calle de La Palma, La Viña. Actuarán El hombre de hojalata, Los Robin, El sindicato, Los cadisapiens (la involución), OBDC, me quedo contigo, La esencia, Los hombres de Paco, La biblioteca, Los que la tienen de mármol y Los de la tribu de al lao.

21:30

Carrusel de ilegales

En el barrio de El Pópulo. Agrupaciones callejeras por todas las calles.

22:00

Concierto en San Antonio

Actúa Pastora Soler.