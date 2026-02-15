Arranca el concurso de El Timón, cita obligada en la programación del Carnaval de San Fernando

El Concurso de Pasodobles de El Timón, que celebra ya su 22ª edición, ha sido otra de las claves de la programación de Carnaval que este domingo ha animado la plaza del Rey de San Fernando. La cita, que se ha consolidado como uno de los referentes de la fiesta en la localidad isleña, ha conseguido este año reunir a una destacada selección de agrupaciones locales y del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla (COAC) para ofrecer al público coplas de gran calidad, emoción y tradición

Entre las agrupaciones que participan en esta edición se encuentran 'Los Amish del Mono', 'Los Robin', 'Los Hombres de Paco', 'Los Compay,' 'Una Chirigota en Teoría', 'Los Antiguos', 'Seguimos cayendo mal', 'Nos hemos venío arriba', 'Los pájaros carpinteros', así como agrupaciones locales como 'Las Lobas', 'El Marqués de la Paguita' y 'Habemus Papa'.

Las primeras agrupaciones han pasado por el escenario este domingo tras la actuación de 'Los cadisapiens' y ante una concurrida plaza del Rey. Concretamente, han participado 'Los antiguos', chirigota de Carlos Pérez e Iván Moreno; 'Los compay', chirigota de Los Molina; 'El marqués de la paguita', chirigota de El Lejía y 'Las lobas', comparsa de José Cruz.

El concurso, dotado con un premio único de 2.000 euros al mejor pasodoble, "es un escaparate de la creatividad carnavalera y de la fuerza de una modalidad donde la letra, la música y la crítica social se funden para emocionar al público y al jurado", como decía recientemente el presidente de Amigos de El Timón, José Antonio Carmona.

Además de la competición, El Timón volverá a entregar sus galardones más emblemáticos, que ponen en valor la trayectoria de personas que han dejado una huella indeleble en el Carnaval de San Fernando. Entre los reconocimientos previstos destaca el Timón de Oro, que este año será entregado al chirigotero gaditano José Luis García Cossío 'Selu', considerado uno de los artistas más influyentes del carnaval andaluz y recientemente retirado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla tras una trayectoria de más de cuatro décadas.

También se hará entrega del Premio Requeté José Ramos Borrero, que este año recaerá en José Antonio Cheza, Nene Cheza, por su trayectoria como comparsista y autor, destacando por su compromiso, creatividad y defensa de las raíces carnavaleras de la ciudad.

El Premio Juan Rivero, otro de los galardones más emotivos del Carnaval, será otorgado a Rafael Torrejón Ramírez, 'Chico', presidente de la asociación carnavalesca Cuarto de Ensayo y figura clave en el sostenimiento, promoción y organización de la fiesta isleña.

Estos reconocimientos se entregarán en actos especiales programados durante la semana del concurso: el viernes 21 de febrero para el Premio Requeté y el Timón de Oro, y el sábado 22 de febrero para el Premio Juan Rivero, en la propia Plaza del Carnaval, donde se prevé que la ciudad se vuelque con sus protagonistas más queridos.

La Peña Cultura Carnavalesca El Timón, organizadora del concurso, "sigue consolidando este certamen como una de las actividades culturales más destacadas del calendario carnavalero, capaz de atraer a aficionados de toda la provincia y contribuir a que San Fernando sea, un año más, un punto de encuentro indispensable para los amantes de la fiesta más universalmente popular de Andalucía". La entidad ha trasladado también su agradecimiento al Ayuntamiento de San Fernando y a la Fundación Cajasol "sin cuya ayuda no se podría conseguir el nivel que está teniendo el concurso".