Carnaval en San Fernando: 'Los cadisapiens' y El Yuyu, este domingo en la plaza del Rey

Actuación de la chirigota del Eder, 'La Viña de mis Ojos', ayer en la plaza del Rey de San Fernando

Esto no ha hecho más que empezar. Tras la Gran Gala de Carnaval que el sábado protagonizó Jesús Bienvenido en San Fernando y las primeras actuaciones que pasaron por el escenario que se ha instalado en la plaza del Rey, la fiesta continúa con una prometedora jornada de domingo que estará repleta de actuaciones y en la que, según las previsiones meteorológicas, el tiempo acompañará para disfrutar a pie de calle de la programación.

Dos actuaciones destacan especialmente este domingo: las de la chirigota de Manolin Santander 'Los cadisapiens', que está prevista a las 15.00 horas, y la del Yuyu, 'Los que van a coger papas', que dará comienzo a las 20.00 horas.

Pero además, desde las 16.00 horas, pasarán por el escenario de la plaza del Rey varias agrupaciones en la primera sesión del Concurso de Pasodobles de El Timón, que volverá a convertirse en uno de los referentes de la fiesta.

Y, entre las muchas degustaciones previstas, la peña Los Catavinos celebrará su Quesada Popular, que dará comienzo a las 13.40 horas con el nombramiento de Quesero Mayor, distinción que este año ha recaído sobre el actor isleño Álex O'Dogherty, que fue también pregonero del Carnaval isleño hace unos años.

Todas las actuaciones, premios y degustaciones de este domingo

13.40 horas. Reconocimiento al Quesero Mayor 2026, Alex O'Dogherty

14.00 horas. Chirigota infantil 'Lo mejor de lo mejor'

14.30 horas. Chirigota infantil 'La chirigota de La Isla'

15.00 horas. Chirigota de Manolín Santander 'Los Cadisapiens'

Desde las 16.00 a las 19.00 horas. Concurso de El Timón , con las actuaciones de 'Los antiguos', chirigota de Carlos Pérez e Iván Moreno (16.00 horas); 'Los compay', chirigota de Los Molina (17.00 horas); 'El marqués de la paguita' , chirigota de El Lejía (18.00 horas) y 'Las lobas', comparsa de José Cruz (19.00 horas).

Habrá también diversas degustaciones a partir de las 13.30 horas: