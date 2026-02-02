Sánchez Reyes ('Los cadisapiens'): "La chirigota lo ha peleado, pero llevamos cerrando muchas sesiones"

Contentos "porque todas las piezas que heos estrenado han resultado", pero frustrados por vivir el tercer año consecutivo la cruz de la moneda del azar que se lanza el día del sorteo, 'Los cadisapiens (la involución)' han culminado el repertorio que han preparado para su pase de cuartos de final con la ambición de "seguir peleando por los primeros puestos" siempre "poco a poco".

"La chirigota lo ha peleado pero, claro, llevamos un montón de sesiones seguidas cerrando. Cerramos con 'La chirigota clásica' en semifinales, cerramos con 'Los cagones' en los cuartos y las semifinales, y ahora cerramos cuartos. No estamos teniendo suerte en ese aspecto", ha valorado José Manuel Sánchez Reyes, una de las agujas del tridente creativo de esta chirigota viñera.

Una agrupación que se ha movido entre el pasodoble combativo y la copla emotiva en recuerdo a los copleros que enseñaron al mundo qué era Cádiz cuando no había redes sociales y con una tanda de cuplés que, como ha valorado el autor, fortalecida "con la estructura de este año".

"En los cuplés que, en nuestro caso, siempre están muy discutidos, creo que este año hemos dado en la tecla con su montaje porque la música invita a divertirte", explica además de confirmar "la casualidad" de que la leyenda Antonio Martín, mencionada en su segunda pasodoble, estuviera en el palco de Onda Cádiz Radio siguiendo su actuación. "Era de justicia homenajear a estos autores que hicieron que la gente se enamorara de Cádiz cuando no había redes sociales, gente que, incluso, no conocía Cádiz y se imaginaban cómo era la ciudad gracias a la pluma de estos grandes del Carnaval", reconoce.

Con estas credenciales, 'Los cadisapiens (la involución)' aspiran a ir creciendo en un Concurso que "está muy complicado". "La modalidad de chirigota está demostrando este año un nivelazo, no sólo por las agrupaciones de arriba, de los que estamos ahí varios años entre los primeros puestos, sino también por la clase media que ha dado un paso adelante. Hay un montón de chirigotas que lo están haciendo muy bien y en mi caso, que soy de los más veteranos de esto, me congratula que haya relevo, que haya gente empujando desde abajo para que esto tenga su futuro", celebra.