Los Reyes Magos se dejan querer por San Fernando en una ambientada Cabalgata de la Ilusión

Han llegado los Reyes, como manda la tradición. Y un año más han dejado en San Fernando el mejor regalo posible: una tarde llena de ilusión en la que los niños han sido los auténticos protagonistas y en la que todos, al menos por un ratito, hemos vuelto también a ser como niños.

San Fernando, además, ha correspondido a los de Oriente con una cálida y multitudinaria bienvenida. Porque la Cabalgata siempre regada de caramelos ha vuelto a ser ese evento masivo capaz de poner a toda La Isla en la calle, cantando, pidiendo caramelos a gritos, llenando bolsas de golosinas y, en definitiva, pasándolo bien en familia. No hay otra cita en la agenda local que sea capaz de mover a tanta gente en tan corto periodo de tiempo. Y eso que este lunes ha tenido que vérselas con un frío que pela y que, en cuanto ha caído la tarde, se ha hecho notar bastante.

En torno a las cinco y media de la tarde –con retraso– ha salido la comitiva de la avenida Constitución para seguir el recorrido acostumbrado en los últimos años. El cortejo ha avanzado con lentitud y, al llegar la carroza de la Estrella a la calle Real, ha tenido que sustituirse el vehículo que tiraba del remolque por una avería. Ha sido la incidencia de una tarde, por lo demás tranquila.

Aunque la jornada, en realidad, comenzó unas pocas horas antes en la otra punta de la ciudad. A las 11.00 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar aterrizaron en el estadio de Bahía Sur –otra vez abarrotado– en medio de una enorme expectación. Cientos de miradas siguieron atentamente la maniobra de la aeronave hasta que se posó en mitad del campo y los Reyes del Oro, el Incienso y la Mirra pusieron al fin sus pies en San Fernando. Allí fueron recibidos por la alcaldesa y se reunieron con el Heraldo y la Estrella de Oriente y con sus respectivos –y numerosos– séquitos de pajes. Repartieron saludos, regalaron gestos de cariño al público y se dirigieron a sus 'niños de La Isla'.

San Fernando brinda una multitudinaria bienvenida a los Reyes Magos / D.C.

El momento, de lo más entrañable, supone una oportunidad única para ver muy cerquita a los de Oriente y hace más de una década que sirve de punto de partida en esta jornada de vísperas de la Epifanía. Los Reyes, precedidos por sus respectivos séquitos, dieron una vuelta al estadio para dejarse ver e ir saludando a todos los niños antes de dirigirse a la siguiente parada de su agenda matutina: el hospital de San Carlos, donde visitaron a los pacientes que estaban ingresados.

Lo siguiente fue el paseíllo a bordo del Bus Real por prácticamente toda La Isla. Esta iniciativa se puso en marcha durante la pandemia –la fórmula tenía entonces todo el sentido– pero ha terminado por incorporarse a la agenda de la mañana del 5 de enero, algo así como para que todo San Fernando tenga la oportunidad de ver a los de Oriente antes de la Cabalgata de la Ilusión. Así que Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de la Estrella de Oriente y del Heraldo Real fueron saludando y repartiendo sonrisas a bordo del vehículo descapotable desde La Casería hasta Camposoto y desde San Marcos hasta La Ardila para cerrar esta primera parte de la jornada, que vino a ser solo un anticipo.

Porque lo principal, claro, fue la Cabalgata de la Ilusión, como manda la tradición. Doce carrozas de temática infantil diversa –personajes de Disney, Charlie y la fábrica de chocolate, el muñequito de las galletas navideñas– y varios pasacalles navideños han dado forma al cortejo que partió de la avenida Constitución para buscar la calle Real por la carretera de Camposoto y Luis Milena. Y desde el primer momento la comitiva que acompañó a los de Oriente en sus respectivos tronos ha contado con un ambientazo enorme en la calle. Es lo que tienen los Reyes.

Han ayudado mucho los músicos de la agrupación Lágrimas de Dolores, que fueron abriendo carrera. Su inclusión en la Cabalgata de la Ilusión era prácticamente un clamor desde hace tiempo. Y ha dado el resultado esperado.

Así sonó Lágrimas en la Cabalgata de Reyes de San Fernando

En esta ocasión, Manuel Antonio García López, ex presidente del Consejo de Hermandades, asumió el papel del Rey Melchor; Alberto Cervantes Sánchez, director de negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima en Navantia, representó al Rey Gaspar; y el conocido hostelero Juan Antonio Sirviente Prius ‘Churre’ –del Bar La Pastora-Casa El Naca– ejerció de Baltasar. Además, Javier Padillo Cabrera, capataz del Nazareno, hizo de Heraldo de Sus Majestades de Oriente, y la profesora y bailaora María del Rosarío Benítez de Estrella.

El broche final, de la jornada y podría decirse también que de todas las fiestas, ha sido la llegada de los Reyes a la plaza del Rey, que se ha convertido en el gran colofón de la Cabalgata, que ha concluido pasadas las nueve de la noche. Para ello, el Ayuntamiento montó un escenario especialmente diseñado para la ocasión en torno a una gran escalera central por la que subieron los de Oriente tras bajarse de sus carrozas y recorrer a pie la plaza para realizar la adoración al Niño Jesús. Con los componentes de Lágrimas y los pajes de los respectivos séquitos repartidos en el atrio –que han seguido tocando mientras iban llegando los de Oriente– y con la decoración navideña del Ayuntamiento como telón de fondo se ha conseguido una imagen inédita y de lo más vistosa para cerrar la Navidad.