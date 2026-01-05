Tras aterrizar en el estadio de Bahía Sur, los Reyes Magos de Oriente, acompañados del Heraldo y de la Estrella, han recorrido todos los barrios de San Fernando a bordo del Bus Real.
Los Reyes Magos recorren San Fernando en el Bus Real
J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
