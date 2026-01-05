San Fernando ha brindado un multitudinario y cariñoso recibimiento a los Reyes Magos de Oriente, que a las 11.00 horas han aterrizado en el estadio de Bahía Sur en un helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía. Allí, Melchor, Gaspar y Baltasar se han unido a la Estrella de Oriente y al Heraldo Real y a sus respectivos séquitos de pajes -especialmente numerosos- tras ser recibidos por la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada.

Las gradas del estadio se han vuelto a llenar de familias desde mucho antes de la hora fijada para la llegada de Sus Majestades de Oriente a la ciudad. El momento, como siempre, ha estado rodeado de una enorme expectación.

Tanto los Reyes como la Estrella y el Heraldo han saludado con cariño a sus "niños de La Isla", a los que han emplazado a verse de nuevo en la Cabalgata de la Ilusión que a partir de las cinco de la tarde recorrerá las calles de la ciudad.

Los Reyes y sus séquitos han dado una vuelta entera al estadio para ir saludando a todos los niños antes de dirigirse a la siguiente parada de su agenda matutina: el hospital de San Carlos.