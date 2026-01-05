Así será la Cabalgata de los Reyes Magos que este lunes recorrerá San Fernando

Pajes reales de la Cabalgata de Reyes, en una imagen de archivo

La Cabalgata de los Reyes Magos que este 5 de enero recorrerá las calles de San Fernando estará integrada por 12 carrozas además del Bus Real.

La gran novedad del cortejo que acompañará a Melchor, Gaspar y a Baltasar en su paseo por La Isla será la participación de la agrupación musical Lágrimas de Dolores, que irá abriendo la comitiva para ambientar el recorrido como se merecen Sus Majestades de Oriente.

El Ayuntamiento de San Fernando destacó ayer su incorporación al cortejo, que permitirá "que la música vuelva a ser un elemento fundamental en la cabalgata no solo como acompañamiento sino como hilo conductor que aportará dinamismo y fluidez al conjunto".

La carroza de la Estrella de Oriente encabezará el desfile que partirá a las 17.00 horas de la avenida Constitución. En este tramo primer tramo del cortejo se integrará también el Bus Real, que durante la mañana habrá recorrido todos los barrios de la ciudad tras la llegada en helicóptero de Melchor, Gaspar y Baltasar al estadio de Bahía Sur.

La alcaldesa, Patricia Cavada, visita la nave donde se preparan las carrozas de la Cabalgata de Reyes en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

El cuerpo central del desfile -informaba ayer el Ayuntamiento isleño- estará compuesto por carrozas de distintas temáticas, "pensadas para despertar la imaginación y sorprender a grandes y pequeños".

Habrá así carrozas dedicadas a personajes del mundo de Disney, otras referencias a 'Charlie y la fábrica de chocolate', a la música navideña o al típico muñeco de galleta de jengibre, además de la carroza de Bahía Sur y del tren de la Navidad, que se incorpora también a la comitiva que precederá a Melchor, Gaspar y a Baltasar. Todo ello, destacaba el Consistorio isleño, "conformará un universo visual diverso y colorido que refuerza el carácter festivo del cortejo".

El último tramo de la Cabalgata, el más esperado, se abrirá con la carroza del Heraldo Real, a la que seguirán los tronos de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, "en su orden tradicional y rodeados de su séquito de pajes y envueltos en un ambiente de máxima expectación".

El Heraldo de los Reyes Magos ya está en San Fernando / D.C.

Desde el Ayuntamiento se destacó la mejora de la organización, "que ha avanzado en la mejora logística del desfile consolidando e incluso perfeccionando medidas ya implantadas en ediciones anteriores, como el sistema de reposición de caramelos". Esta mejora -explicó- permitirá evitar parones, mantener un ritmo constante y garantizar una experiencia más fluida tanto para los participantes como para el público.

La cabalgata incorpora un año más medidas de inclusión "para tener en cuenta distintas sensibilidades y diversidades". De esta forma, habrá una zonas sin música, especialmente pensada para personas con rastorno del espectro autista. Este tramo será en la calle Real, a la altura de la avenida de la Marina y la calle San Agustín.

La Cabalgata de los Reyes Magos ilusiona a San Fernando / D.C.

Además, las siete toneladas de caramelos que el Ayuntamiento aporta a la cabalgata serán sin gluten y sin lactosa, a los que se suman otros 500 kilos de golosinas sin azúcar, todo ello debidamente especificado en el envoltorio, "para que todos los niños puedan disfrutar del evento en igualdad de condiciones".

En esta ocasión, Manuel Antonio García López, ex presidente del Consejo de Hermandades, representará el papel del Rey Melchor; Alberto Cervantes Sánchez, director de negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima en Navantia, representará al Rey Gaspar; y el conocido hostelero Juan Antonio Sirviente Prius 'Churre' -del Bar La Pastora-Casa El Naca- será Baltasar.

Además, Javier Padillo Cabrera, capataz del Nazareno, ejercerá de Heraldo de Sus Majestades de Oriente, y la profesora y bailaora María del Rosarío Benítez de Estrella de Oriente.

La Cabalgata de la Ilusión saldrá a las 17.00 horas de la avenida Constitución para realizar el siguiente recorrido: Carretera de Camposoto, Luis Milena y Real hasta terminar en la plaza del Rey, a las 19.30 horas.