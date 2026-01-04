Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en San Fernando: horario, recorrido y toda la agenda del 5 de enero

San Fernando tiene todo preparado para dar la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente, que este lunes 5 de enero volverán a recorrer en la tradicional Cabalgata de la Ilusión las calles de la ciudad en lo que, sin duda, supone el momento más esperado de todas las Navidades, sobre todo para los más pequeños de la casa. Las vísperas del Día de Reyes, una de las jornadas que más gente mueve en la calle a lo largo de todo el año, se vivirán intensamente en La Isla desde primeras horas. La cabalgata, además, aunque apuesta por el formato de los últimos días incorporará algunas importantes novedades este año, como la participación de la agrupación musical Lágrimas de Dolores abriendo el cortejo para ambientar el recorrido como se merecen Sus Majestades de Oriente.

Los Reyes Magos, como es habitual ya desde el año 2013, llegarán por la mañana en un helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía al estadio de Bahía Sur. Está previsto que aterrice a las 11.00 horas, eso sí, después de hacer varias pasadas por la ciudad para que todos los isleños se den cuenta de que ya han llegado.

El estadio deportivo, no obstante, abrirá sus puertas una hora antes, a las 10.00 horas, para que el público pueda tomar asiento con tiempo suficiente mientras espera la llegada de Sus Majestades de Oriente.

Se trata de uno de los momentos favoritos de los niños, ya que Melchor, Gaspar y Baltasar, tras bajarse del helicóptero, se reunirán con el Heraldo y la Estrella de Oriente y son recibidos por la alcaldesa para dirigir a continuación unas palabras a los pequeños. Y, aunque todavía quedan unas horas para que dé comienzo la cabalgata, supone una oportunidad única para ver de cerca a los Reyes Magos e, incluso, para saludarlos. Los de Oriente, antes de seguir con su apretada agenda, dan una vuelta alrededor del estadio acompañados de sus respectivos séquitos.

Ambiente en la calle Real durante la Cabalgata de la Ilusión de 2025 en San Fernando / Germán Mesa

Posteriormente, los Reyes Magos se desplazarán hasta el hospital de San Carlos, donde visitarán a los enfermos que están ingresados siguiendo una costumbre felizmente recuperada hace un par de años. La visita, según el horario difundido por el Ayuntamiento de San Fernando, está prevista entre las 11.45 y las 12.15 horas.

Posteriormente, a partir de las 12.30 horas y durante aproximadamente dos horas, Sus Majestades de Oriente recorrerán todos los barrios de San Fernando a bordo de un autobús descapotable, una iniciativa que se puso en marcha durante la pandemia pero que al final ha terminado por incorporarse a la agenda de este día dada la gran acogida que tiene. Los Reyes, que irán saludando desde el vehículo, se dejarán ver por toda La Isla antes de la gran cabalgata de la ilusión. El Ayuntamiento de San Fernando informará del recorrido concreto del autobús a través de sus redes sociales a medida que vaya avanzando el Bus Real.

Horario, recorrido y carrozas de la Cabalgata de Reyes de San Fernando 2026

Horario: 17.00-20.30 horas.

Recorrido: Avenida de la Constitución, Carretera de Camposoto, Luis Milena y Real hasta terminar en la plaza del Rey.

La Cabalgata de Reyes mantendrá el que ha sido su recorrido habitual en los últimos años, que aprovecha la amplitud de la avenida Constitución para formar el cortejo de Sus Majestades de Oriente y que discurre por buena parte de la calle Real -son los tramos clave del itinerario- para terminar en la céntrica plaza del Rey. Allí, en el escenario de la Navidad que se ha instalado frente al atrio del Ayuntamiento isleño se pondrá el punto final y Sus Majestades de Oriente, acompañados de la Estrella y del Heraldo Real, saludarán al público.

Este broche final de la Cabalgata de la Ilusión, que además se ha convertido en uno de los momentos más concurridos de la tarde del 5 de enero, se ha potenciado especialmente desde el Ayuntamiento de San Fernando durante los últimos años con el propósito de cerrar las fiestas con un auténtico espectáculo para los niños y las familias.

La Cabalgata de los Reyes Magos ilusiona a San Fernando / D.C.

Toneladas de caramelos, 12 carrozas, dos pasacalles... y 'Lágrimas' abriendo el cortejo

Para esta Cabalgata, el Ayuntamiento de San Fernando ha adquirido 7.000 kilogramos de caramelos, de los cuales, 6.500 son caramelos duros de sabores diversos, sin gluten y sin lactosa, y otros 500 kilogramos de caramelos sin azúcar. A ellos se suman también los que aportan personalmente cada uno de los Reyes Magos así como las donaciones que realizan algunas empresas y firmas, con lo que se espera que se repartan más de 10 toneladas de golosinas.

Este año, la Cabalgata de la Ilusión contará con un total de 12 carrozas, a las que se sumará también el Bus Real en su recorrido por las calles de la ciudad. A las de la Estrella de Oriente, el Heraldo Real y las de Melchor, Gaspar y Baltasar, se sumarán otras de diferente temática navideña o infantil.

Eso sí, el Ayuntamiento isleño, para este día ha contratado dos pasacalles que animarán la comitiva de Sus Majestades de Oriente. El primero de ellos estará formado por seis actores ataviados con "una vestimenta invernal de color blanco" que portarán una bola mágica en sus manos de manera que con ellas, interactúen con el público haciendo que estos pidan un deseo por Navidad. El segundo de los pasacalles estará integrado por un mínimo de siete músicos con idéntica vestimenta que interactuaran con el público y realizarán coreografías conjuntamente.

Aunque la novedad más destacada será la participación de la agrupación musical Lágrimas de Dolores, que se encargará de abrir el cortejo y de ir animando las calles a la espera de los tronos de los Reyes Magos.

Todavía no se han concretado los cortes de tráfico e incidencias que la Cabalgata de Reyes tendrá en el transporte público, aunque dado su recorrido se da por sentado que. al igual que ocurriera el año pasado, se interrumpirá la circulación del tranvía en el tramo de San Fernando durante las horas de la tarde. Igualmente, se mantendrán restricciones al tráfico rodado en las calles del recorrido.

En esta ocasión, Manuel Antonio García López, ex presidente del Consejo de Hermandades, representará el papel del Rey Melchor; Alberto Cervantes Sánchez, director de negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima en Navantia, representará al Rey Gaspar; y el conocido hostelero Juan Antonio Sirviente Prius 'Churre' -del Bar La Pastora-Casa El Naca- será Baltasar.

Además, Javier Padillo Cabrera, capataz del Nazareno, ejercerá de Heraldo de Sus Majestades de Oriente, y la profesora y bailaora María del Rosarío Benítez de Estrella de Oriente.