San Fernando ya conoce a sus Reyes Magos

De izquierda a derecha, Manuel Antonio García López (Melchor), Alberto Cervantes Sánchez (Gaspar) y Juan Antonio Sirviente Prius (Baltasar), los Reyes Magos de San Fernando

San Fernando ya conoce a las personas que se encargarán de encarnar a los Reyes Magos en la Cabalgata de la Ilusión que el próximo 5 de enero volverá a recorrer las calles de la ciudad. La alcaldesa, Patricia Cavada, acompañada del presidente de la Asociación de Reyes Magos, Juan Fernández, ha dado a conocer sus nombres tras la tradicional ronda de llamadas -de videollamadas este año- que se ha hecho desde el Ayuntamiento isleño en torno al mediodía para comunicar las designaciones.

El cofrade Manuel Antonio García López, ex presidente del Consejo de Hermandades, se encargará de meterse en la piel del Rey Melchor.

Por su parte, Alberto Cervantes Sánchez, director de negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima en Navantia, representará al Rey Gaspar.

Y el conocido hostelero Juan Antonio Sirviente Prius 'Churre' -Bar La Pastora-Casa El Naca- será Baltasar.

Javier Padillo Cabrera, capataz del Nazareno, ejercerá de Heraldo de Sus Majestades de Oriente; y la profesora y bailaora María del Rosarío Benítez de Estrella de Oriente.

De izquierda a derecha, Javier Padillo (Heraldo Real) y María del Rosario Benítez (Estrella de Oriente) en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

La designación -ha recordado la alcaldesa- supone "un reconocimiento a la trayectoria, compromiso y buen hacer" de estas personas, que de una u otra forma han destacado por su implicación en la ciudad. Cavada, además, ha asegurado que el Ayuntamiento "se va a volcar" otro año más con la Navidad, cuya programación traerá consigo importantes novedades.