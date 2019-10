Todavía se acuerda de cuando fue Rey Mago en las Navidades de 2007. "Ha pasado el tiempo pero eso no se olvida por muchos años que pasen. Es para toda la vida, es una experiencia que no se puede olvidar nunca", dice Juan Fernández Loaiza. Fue entonces –tras esas fiestas de hace doce años– cuando desembarcó en la directiva de esta asociación benéfica tan querida en La Isla que ahora acaba de celebrar modestamente su 25 aniversario fundacional. Pasó por distintas responsabilidades durante los años siguientes hasta llegar a la vicepresidencia y hace tiempo que se viene encargando de coordinar la tradicional campaña de recogida de juguetes que tanta solidaridad despierta siempre entre los cañaíllas.

Ahora se estrena como presidente de los Reyes Magos al frente de una directiva de consenso que deja atrás un periodo en el que la entidad ha estado en manos de una gestora. Y desde esta asociación benéfica afronta las Navidades que se avecinan con renovado entusiasmo y, desde luego, con más ilusión que nunca. Porque si algo no falta en esta entidad es, precisamente, eso: ilusión.

Esta misma semana han dado el pistoletazo de salida oficial a la temporada. "La cuenta atrás para el 6 de enero ya está en marcha", avisa. La campaña Ningún niño sin juguete ya se ha puesto en marcha y a partir del día 15 empezarán a repartir las solicitudes. Por delante, la entidad tiene las semanas de más trabajo y actividad de todo el año. Es lo que toca. Pero la directiva –apunta el presidente– está integrada por un equipo con probada experiencia, que tiene sobre sus espaldas más de una campaña navideña y sabe bien lo que se trae entre manos. "Sabemos lo que estamos haciendo, conocemos el terreno que pisamos", asegura. Y el objetivo –añade– nunca cambia. Sigue siendo esa mañana del 6 de enero "y que no haya en La Isla ni un solo niño que se quede sin juguetes".

De eso se encarga la asociación con probada eficacia y estrecha colaboración con el Ayuntamiento desde hace años. "Desde hace cuatro años el número de familias y niños que se atienden ha descendido, pero no era así antes (durante los años de la crisis). Hace siete años, en una ciudad como San Fernando, se llegaron a atender a más de 1.200 niños... ¡Imagínate lo que supuso para la asociación!", advierte al recordar el enorme esfuerzo implicaron esos años.

Afortunadamente, también está la otra cara de la campaña Ningún niño sin juguete: la de la solidaridad que despierta entre los isleños. En los últimos años ha adquirido un alcance impresionante que suma y aúna esfuerzos para la causa de colectivos y particulares de lo más dispares. No hay otra empresa solidaria de dimensiones equiparables en La Isla a lo largo de todo el año. "Es impresionante", reconoce el presidente de los Reyes Magos. Esto no pasa en otras ciudades. "Lo que se moviliza aquí la gente con la Asociación de Reyes Magos no ocurre en toda Andalucía", afirma con orgullo. "San Fernando es una ciudad muy solidaria, todos los sabemos. Es una ventaja con la que contamos todos los años. Nosotros llamamos y las puertas siempre están abiertas".

Este año se repetirá la exitosa dinámica de otros años, con la Feria de Cortadores Solidarios de Jamón que se celebrará el próximo 17 de noviembre en la Alameda como uno de sus eventos más sonados. "Ya va por su sexta edición y ha sido un pelotazo", afirma. "Esperamos de nuevo a alrededor de un centenar de cortadores profesionales que vendrán a la ciudad para participar en este acto solidario".