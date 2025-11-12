Aplazada por las previsiones de lluvia la Feria Solidaria de Cortadores de Jamón en San Fernando

La Asociación de Reyes Magos ha optado por aplazar la Feria Solidaria de Cortadores de Jamón que estaba previsto que se celebrará el próximo domingo 16 en la plaza del Rey a causa de las previsiones de lluvia que se manejan para esta jornada, así como en general para todo el fin de semana.

La entidad benéfica ha optado por trasladar la cita al siguiente domingo -23 de noviembre- y por cambiar su emplazamiento al parque Almirante Laulhé.

La Feria Solidaria de Cortadores de Jamón, que este año cumple su 11ª edición, es uno de los actos benéficos más populares de las vísperas navideñas y uno de los pilares económicos que sustenta la campaña Ningún niño sin juguetes, que cada año lleva a cabo la Asociación de Reyes Magos en la localidad.

El colectivo había anunciado la participación de entre 60 o 70 cortadores profesionales procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional, que participan desinteresadamente con la causa.

En la plaza del Rey, además, está previsto que se celebren el sábado diversas actividades organizadas por el Ayuntamiento de San Fernando con motivo del Día Internacional del Flamenco.