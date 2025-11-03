Los Reyes Magos celebrarán la Feria Solidaria de Cortadores de Jamón el próximo domingo 16 en la plaza del Rey de San Fernando

Llega noviembre y los Reyes Magos ya andan metidos en faena, todo sea por la campaña Ningún niño sin juguetes, que cada año se convierte en el gran objetivo de esta asociación benéfica. Para ello volverá a reunir a los mejores cortadores de jamón de toda España en una de las citas más sonadas -y multitudinarias- de las vísperas navideñas, que además se ha convertido en un auténtico puntal económico de la campaña: la Feria Solidaria de Cortadores de Jamón, cuya 11ª edición volverá a celebrarse en el escenario de la plaza del Rey en la jornada del domingo 16 de noviembre a partir de las 12.00 horas.

El presidente de la asociación de Reyes Magos, Juan Fernández Loaiza, acompañado de la delegada de Desarrollo Social, Isabel Blanco, han presentado esta mañana la cita solidaria con todos su detalles. También, en nombre de los cortadores que participan desinteresadamente en esta cita, ha estado Mar Racero.

La Feria Solidaria de Cortadores de Jamón repetirá el formato del último año -en el que se apostó por dimensionar la cita- y contará con la participación de entre 60 a 70 cortadores profesionales, que acuden de manera desinteresada para prestar su colaboración. Las hermandades de Huerto y Santo Entierro colaborarán también con los Reyes Magos en la barra. La cita, además, coincidirá con la celebración del Día del Flamenco, que contará con diversas actuaciones a lo largo de toda esta jornada que se están preparando desde el Ayuntamiento isleño, como ha señalado la concejala. Así que se espera una gran afluencia al coincidir ambos eventos.

Feria de Cortadores de Jamón de San Fernando / J.A.S.B./Ayuntamiento de San Fernando

Junto al Torneo de Pádel que celebra en verano y al Tapeo Solidario que se llevó a cabo hace unas semanas en la plaza de toros, la Feria de Cortadores supone uno de los pilares en los que se sustenta en San Fernando la campaña Ningún niño sin juguetes, que cada año recaba lo mejor de los isleños para que los menores de las familias vulnerables puedan tener también sus regalos de Reyes en la mañana del 6 de enero.

La entidad, de cara a este evento que ya se ha convertido en una de las citas más esperadas de la fecha en la agenda isleña, mantendrá también los precios de los últimos años (6 euros el plato de jamón).

Se trata de un evento, que año tras año, "gana en participación, repercusión y apoyo de la ciudadanía", ha resaltado la concejala Isabel Blanco, que ha aplaudido el trabajo que lleva a cabo la asociación de Reyes Magos.

Por su parte, el presidente de la asociación de Reyes Magos ha querido agradecer el "esfuerzo" de los cortadores, que vienen desde distintos puntos de España para participar en esta Feria Solidaria. De hecho, todos participan "de manera altruista" y se hacen cargo de sus gastos, ha resaltado por su parte Mar Racero, que ha querido destacar también que es "el primer evento solidario" de este tipo -con cortadores de jamón- que se hace en España. .

La asociación, por otro lado, ha abierto este lunes 3 el plazo de solicitudes para la campaña Ningún niño sin juguete. Las familias interesadas dispondrán hasta el 28 de noviembre para formalizar el trámite, que puede hacerse a través de la página web de la entidad.