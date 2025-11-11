San Fernando se recrea en el Día Internacional del Flamenco: estos son todos los actos previstos

San Fernando volverá a enarbolar la bandera del flamenco como seña de identidad cultural durante este fin de semana, en el que se conmemora su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La celebración del Día Internacional del Flamenco contará en La Isla con una decena de propuestas que pasarán por diversos escenarios: el Teatro de las Cortes, el centro de congresos, el Museo Camarón y la mismísima plaza del Rey. Habrá baile, cante, toque, revistas, reconocimientos...

El programa de actos se ha presentado este martes en las dependencias del Museo Camarón, rodeado de las reliquias del cantaor isleño que mejor personifica lo que significa el flamenco. La alcaldesa, Patricia Cavada, acompañada por algunos de los artistas y entidades que protagonizarán estas propuestas, ha destacado que San Fernando se dispone a celebrar una vez más este señalada jornada "de la mano de los que saben, de los que aman, de los que defienden el flamenco y trabajan incansablemente por él". La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha participado también en esta presentación del Día Internacional del Flamenco en la localidad.

La presentación de la revista flamenca La Fragua, que cada año edita la tertulia del mismo nombre y que en esta edición se dedicará a Niña Pastori, se encargará de arrancar este intenso fin de semana dedicado al flamenco. Será el viernes 14 a las 12.00 horas en la Casa Natal de Camarón. Allí mismo se inaugurará también por la tarde, a las 18.30 horas, la exposición de las obras finalistas y premiadas de la segunda Bienal de Fotografía Arte y Flamenco 'Al compás del diafragma', un certamen que combina la pasión del arte jondo con la mirada creativa de la fotografía contemporánea. El concurso cuenta además con la certificación oficial de la Federación Andaluza de Fotografía (FAF).

En esta edición del certamen, concretamente, han participado 43 fotógrafos procedentes de España, Italia, Argentina y Francia, que han presentado un total de 111 obras. El jurado de esta bienal ha estado formado por reconocidas figuras del ámbito artístico y fotográfico: Pablo Juliá, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y fotógrafo; Juan Abelludo, presidente de la Federación Andaluza de Fotografía y secretario de la Confederación Española de Fotografía; Antonio Mota, escultor y miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. La muestra reúne a las 26 obras finalistas y las tres premiadas.

También en la jornada del viernes, el Día Internacional del Flamenco se adueñará del principal escenario de San Fernando con un espectáculo apropiado para la ocasión que llega de la mano de dos jóvenes promesas: la bailaora Sara Sánchez y el guitarrista Daniel Bommati, que actuarán en el Teatro de las Cortes a las 20.00 horas. Las entradas están disponibles a través de la plataforma digital de venta de localidades. Ambos artistas, que han estado presentes en la presentación de los actos, se han mostrado "muy ilusionados tanto en lo personal como en lo profesional" con esta actuación que les lleva hasta el mismísimo Teatro de las Cortes.

Las más pequeños de la casa también tendrán su oportunidad de disfrutar del flamenco con el espectáculo Timón El Flamenquito, que tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de la Cultura (calle Gravina, 30) el sábado 15 a partir de las 12.00 horas, dentro del ciclo Érase un sábado. Las entradas están a la venta en la web del Teatro de las Cortes.

Por la tarde, la Venta de Vargas volverá a ser el escenario de la entrega del XIII Premio Leyenda del Flamenco, que en esta ocasión recibirá el bailaor Antonio Canales. Se trata de un galardón que se ha hecho especialmente popular en el mundo del flamencoc y que cada año otorga la Venta de Vargas, la promotora Flamenco de La Isla y la revista La Fragua. El acto se celebrará a las 18.30 horas.

Además, la cantaora Ángeles Toledano presentará su disco Sangre sucia en el Real Teatro de las Cortes, un prometedor concierto que se presenta como el acto principal de esta conmemoración del Día Internacional del Flamenco. Será a las 20.00 horas. Las entradas están igualmente disponibles en la plataforma digital de venta de localidades.

El domingo 16, jornada en la que se celebrará el Día Internacional del Flamenco, serán las academias de baile locales las que tomen la calle con sus actuaciones. Habrá un pasacalles que recorrerá la ciudad desde las 11.00 horas con las diferentes academias, que confluirán en la plaza del Rey. Allí, como se ha hecho en los últimos años, se pondrán en escena dos multitudinarios flashmob, uno infantil -con las alumnas más pequeñas, a las 12.30 horas- y otro senior, a las 13.00 horas. Además, desde las 14.00 hasta las 18.00 horas actuarán en el atrio del Ayuntamiento los diferentes grupos de las academias locales en una jornada que, además, coincide con la celebración de la Feria Solidaria de Cortadores de Jamón que organiza la Asociación de Reyes Magos.

El programa de actividades previsto proseguirá tras este fin de semana con otras destacadas citas. El jueves 20, el Museo Camarón recibirá al alumnado de Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza del IES Jorge Juan con sus propuestas. Será una actuación abierta al público y habrá tres pases: a las 9.45, 11.30 y 12.45 horas. Y el viernes 21 se inaugurará también en este mismo equipamiento cultural la exposición 'Guitarristas de la Isla', del fotógrafo Juan Antonio Sánchez Bernal, "que va a poner en valor a los grandes a veces olvidados del flamenco". Será a las 18.30 horas.